Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. októbra 2025

Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu SR Ľudmila Gajdošíková


Tagy: Úmrtie

Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR Ľudmila Gajdošíková. Na ÚS SR pôsobila počas jeho dvoch funkčných období, konkrétne v ...



Zdieľať
gettyimages 975290482 676x451 7.10.2025 (SITA.sk) - Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR Ľudmila Gajdošíková. Na ÚS SR pôsobila počas jeho dvoch funkčných období, konkrétne v rokoch 2000 až 2019. „Za sudkyňu ústavného súdu bola vymenovaná dvakrát, a to 22. januára 2000 a opakovane 16. februára 2007," informovala hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová.


Ako priblížila, Gajdošíková sa narodila v roku 1953, vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne pracovala na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky. V rámci rezortu práce prešla viacerými funkciami, od referentky až po námestníčku ministra. „V období marec 1994 – december 1994 bola štátnou tajomníčkou ministerstva. Zaoberala sa predovšetkým legislatívou, vypracúvaním návrhov právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a rovnako aj rozhodovacou činnosťou," uviedla Ferencová.

Pracovala aj v Kancelárii prezidenta


Gajdošíková od februára 1995 pracovala v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako zástupkyňa riaditeľa ústavu. Venovala sa sociálnym právam, najmä právu sociálneho zabezpečenia, a tiež teoretickým otázkam tvorby práva a právnej ochrany rodiny.

„Od augusta 1999 bola riaditeľkou legislatívneho odboru v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 1990 bola s menšími prestávkami členkou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a jej dvoch stálych pracovných komisií (pre právo správne, pracovné a právo sociálneho zabezpečenia). Následne bola členkou legislatívnej komisie SAV a členkou redakčnej rady časopisu Právny obzor," doplnila hovorkyňa ÚS SR.

Spoluautorka viacerých publikácií


Gajdošíková sa venovala aj publikačnej činnosti. Bola spoluautorkou niekoľkých monografií a publikácií spracovaných kolektívom autorov, na konte mala aj autorstvo štúdií a článkov v zahraničných časopisoch a zborníkoch, napríklad v Nemecku, Poľsku, Litve či Moldavsku. Zároveň bola aj autorkou desiatok článkov zameraných na legislatívu a sociálne práva, spolupracovala aj na tvorbe vysokoškolských učebných textov či vzorov právnych podaní.

„Ako sudkyňa ústavného súdu sa zodpovedne a obetavo venovala rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Svoje odborné znalosti a bohaté skúsenosti implementovala v rozhodovacej praxi senátov i pléna ústavného súdu. Kolegovia sudcovia i zamestnanci kancelárie budú na ňu spomínať ako na pracovitého, dôsledného a zodpovedného človeka, erudovanú odborníčku, ktorá významnou mierou prispela k ochrane základných ľudských práv a slobôd, ale aj ako na láskyplnú kolegyňu, ktorá prispela ku kreovaniu dobrých medziľudských vzťahov," uzavrela Ferencová.


Zdroj: SITA.sk - Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu SR Ľudmila Gajdošíková © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Muž v rozpadnutej maštali choval 20 koní v hrozných podmienkach, našli sa aj mŕtvoly žriebät
<< predchádzajúci článok
Rodné čísla v petícii za vyhlásenie referenda? Hlas chce zamedziť zneužívaniu petičného práva

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 