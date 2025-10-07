|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. októbra 2025
Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu SR Ľudmila Gajdošíková
Tagy: Úmrtie
Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR Ľudmila Gajdošíková. Na ÚS SR pôsobila počas jeho dvoch funkčných období, konkrétne v ...
Zdieľať
7.10.2025 (SITA.sk) - Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu (ÚS) SR Ľudmila Gajdošíková. Na ÚS SR pôsobila počas jeho dvoch funkčných období, konkrétne v rokoch 2000 až 2019. „Za sudkyňu ústavného súdu bola vymenovaná dvakrát, a to 22. januára 2000 a opakovane 16. februára 2007," informovala hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová.
Ako priblížila, Gajdošíková sa narodila v roku 1953, vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne pracovala na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky. V rámci rezortu práce prešla viacerými funkciami, od referentky až po námestníčku ministra. „V období marec 1994 – december 1994 bola štátnou tajomníčkou ministerstva. Zaoberala sa predovšetkým legislatívou, vypracúvaním návrhov právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a rovnako aj rozhodovacou činnosťou," uviedla Ferencová.
Gajdošíková od februára 1995 pracovala v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako zástupkyňa riaditeľa ústavu. Venovala sa sociálnym právam, najmä právu sociálneho zabezpečenia, a tiež teoretickým otázkam tvorby práva a právnej ochrany rodiny.
„Od augusta 1999 bola riaditeľkou legislatívneho odboru v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 1990 bola s menšími prestávkami členkou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a jej dvoch stálych pracovných komisií (pre právo správne, pracovné a právo sociálneho zabezpečenia). Následne bola členkou legislatívnej komisie SAV a členkou redakčnej rady časopisu Právny obzor," doplnila hovorkyňa ÚS SR.
Gajdošíková sa venovala aj publikačnej činnosti. Bola spoluautorkou niekoľkých monografií a publikácií spracovaných kolektívom autorov, na konte mala aj autorstvo štúdií a článkov v zahraničných časopisoch a zborníkoch, napríklad v Nemecku, Poľsku, Litve či Moldavsku. Zároveň bola aj autorkou desiatok článkov zameraných na legislatívu a sociálne práva, spolupracovala aj na tvorbe vysokoškolských učebných textov či vzorov právnych podaní.
„Ako sudkyňa ústavného súdu sa zodpovedne a obetavo venovala rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Svoje odborné znalosti a bohaté skúsenosti implementovala v rozhodovacej praxi senátov i pléna ústavného súdu. Kolegovia sudcovia i zamestnanci kancelárie budú na ňu spomínať ako na pracovitého, dôsledného a zodpovedného človeka, erudovanú odborníčku, ktorá významnou mierou prispela k ochrane základných ľudských práv a slobôd, ale aj ako na láskyplnú kolegyňu, ktorá prispela ku kreovaniu dobrých medziľudských vzťahov," uzavrela Ferencová.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu SR Ľudmila Gajdošíková © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako priblížila, Gajdošíková sa narodila v roku 1953, vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne pracovala na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky. V rámci rezortu práce prešla viacerými funkciami, od referentky až po námestníčku ministra. „V období marec 1994 – december 1994 bola štátnou tajomníčkou ministerstva. Zaoberala sa predovšetkým legislatívou, vypracúvaním návrhov právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a rovnako aj rozhodovacou činnosťou," uviedla Ferencová.
Pracovala aj v Kancelárii prezidenta
Gajdošíková od februára 1995 pracovala v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako zástupkyňa riaditeľa ústavu. Venovala sa sociálnym právam, najmä právu sociálneho zabezpečenia, a tiež teoretickým otázkam tvorby práva a právnej ochrany rodiny.
„Od augusta 1999 bola riaditeľkou legislatívneho odboru v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 1990 bola s menšími prestávkami členkou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a jej dvoch stálych pracovných komisií (pre právo správne, pracovné a právo sociálneho zabezpečenia). Následne bola členkou legislatívnej komisie SAV a členkou redakčnej rady časopisu Právny obzor," doplnila hovorkyňa ÚS SR.
Spoluautorka viacerých publikácií
Gajdošíková sa venovala aj publikačnej činnosti. Bola spoluautorkou niekoľkých monografií a publikácií spracovaných kolektívom autorov, na konte mala aj autorstvo štúdií a článkov v zahraničných časopisoch a zborníkoch, napríklad v Nemecku, Poľsku, Litve či Moldavsku. Zároveň bola aj autorkou desiatok článkov zameraných na legislatívu a sociálne práva, spolupracovala aj na tvorbe vysokoškolských učebných textov či vzorov právnych podaní.
„Ako sudkyňa ústavného súdu sa zodpovedne a obetavo venovala rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Svoje odborné znalosti a bohaté skúsenosti implementovala v rozhodovacej praxi senátov i pléna ústavného súdu. Kolegovia sudcovia i zamestnanci kancelárie budú na ňu spomínať ako na pracovitého, dôsledného a zodpovedného človeka, erudovanú odborníčku, ktorá významnou mierou prispela k ochrane základných ľudských práv a slobôd, ale aj ako na láskyplnú kolegyňu, ktorá prispela ku kreovaniu dobrých medziľudských vzťahov," uzavrela Ferencová.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu SR Ľudmila Gajdošíková © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Úmrtie
nasledujúci článok >>
Muž v rozpadnutej maštali choval 20 koní v hrozných podmienkach, našli sa aj mŕtvoly žriebät
Muž v rozpadnutej maštali choval 20 koní v hrozných podmienkach, našli sa aj mŕtvoly žriebät
<< predchádzajúci článok
Rodné čísla v petícii za vyhlásenie referenda? Hlas chce zamedziť zneužívaniu petičného práva
Rodné čísla v petícii za vyhlásenie referenda? Hlas chce zamedziť zneužívaniu petičného práva