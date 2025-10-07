Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. októbra 2025

Muž v rozpadnutej maštali choval 20 koní v hrozných podmienkach, našli sa aj mŕtvoly žriebät


Tagy: Kone

Vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru obvinil 77-ročného muža z obce Veľký Ďur v okrese Levice za prečin zanedbania starostlivosti o ...



Zdieľať
7.10.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru obvinil 77-ročného muža z obce Veľký Ďur v okrese Levice za prečin zanedbania starostlivosti o zviera.


Muž podľa zistení polície v Závadke v okrese Brezno v rozpadnutej maštali a na neoplotenom pozemku choval 20 koní bez pravidelného prístupu ku krmivu a vode a bez riadnej veterinárnej starostlivosti, čím im spôsobil dlhodobé a trvalé poškodenie zdravia.

Obvinený choval kone bez plemennej príslušnosti, rôzneho veku a pohlavia, v nevyhovujúcich podmienkach, pričom všetky mali povrchové zranenia. Podľa polície boli kone zle živené, nenaučené na kontakt s ľuďmi, s prerastenými kopytami a rôznymi poraneniami, ako aj parazitmi na tele.

Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, všetkých 20 koní majiteľovi odobratých Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Banská Bystrica koncom júna 2025. Okrem toho boli v priestoroch maštale, na pozemku a v rieke v blízkosti pozemku nájdené tri kadávre žriebät v značnom štádiu rozkladu. Kostrový pozostatok jedného z nich bol povrazom na prednej končatine priviazaný o strom.

Obvinený podľa vyšetrovateľa konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.


Zdroj: SITA.sk - Muž v rozpadnutej maštali choval 20 koní v hrozných podmienkach, našli sa aj mŕtvoly žriebät © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kone
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V centre Madridu sa zrútila budova, štyria ľudia sú nezvestní
<< predchádzajúci článok
Zomrela emeritná sudkyňa Ústavného súdu SR Ľudmila Gajdošíková

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 