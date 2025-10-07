|
07. októbra 2025
Muž v rozpadnutej maštali choval 20 koní v hrozných podmienkach, našli sa aj mŕtvoly žriebät
Vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru obvinil 77-ročného muža z obce Veľký Ďur v okrese Levice za prečin zanedbania starostlivosti o ...
7.10.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ enviropolície Prezídia Policajného zboru obvinil 77-ročného muža z obce Veľký Ďur v okrese Levice za prečin zanedbania starostlivosti o zviera.
Muž podľa zistení polície v Závadke v okrese Brezno v rozpadnutej maštali a na neoplotenom pozemku choval 20 koní bez pravidelného prístupu ku krmivu a vode a bez riadnej veterinárnej starostlivosti, čím im spôsobil dlhodobé a trvalé poškodenie zdravia.
Obvinený choval kone bez plemennej príslušnosti, rôzneho veku a pohlavia, v nevyhovujúcich podmienkach, pričom všetky mali povrchové zranenia. Podľa polície boli kone zle živené, nenaučené na kontakt s ľuďmi, s prerastenými kopytami a rôznymi poraneniami, ako aj parazitmi na tele.
Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, všetkých 20 koní majiteľovi odobratých Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Banská Bystrica koncom júna 2025. Okrem toho boli v priestoroch maštale, na pozemku a v rieke v blízkosti pozemku nájdené tri kadávre žriebät v značnom štádiu rozkladu. Kostrový pozostatok jedného z nich bol povrazom na prednej končatine priviazaný o strom.
Obvinený podľa vyšetrovateľa konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Zdroj: SITA.sk - Muž v rozpadnutej maštali choval 20 koní v hrozných podmienkach, našli sa aj mŕtvoly žriebät © SITA Všetky práva vyhradené.
