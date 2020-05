Zomrela fotografka The Beatles, považujú ju za autorku účesov členov kapely

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 81 rokov zomrela nemecká fotografka Astrid Kirchherr, ktorá fotila legendárnych The Beatles v začiatkoch ich kariéry. Smutnú správu potvrdil historik kapely Mark Lewisohn s tým, že naposledy vydýchla v jej rodnom Hamburgu po krátkej chorobe.Astrid Kirchherr sa narodila 20. mája 1938. The Beatles spoznala v roku 1960 počas koncertu v Hamburgu. "Celý môj život sa zmenil za niekoľko minút. Jediné, po čom som túžila, bolo byť s nimi a spoznať ich," uviedla neskôr v rozhovore s novinárom a spisovateľom Bobom Spitzom.Následne s ňou začal randiť basgitarista skupiny Stuart Sutcliffe, s ktorým sa aj zasnúbila. Považujú ju za autorku účesu, ktorý začali po basgitaristovi nosiť aj ostatní členovia kapely. Sutcliffe v roku 1962 zomrel. "Bol a stále je láskou môjho života," vyznala sa v rozhovore pre NPR v roku 2010 Kirchherr, ktorá sa neskôr dva razy vydala, no nemala žiadne deti. Jej fotografie The Beatles vystavovali v mnohých krajinách. Venovala sa aj interiérovému dizajnu.