Zomrela Hilda Augustovičová, herečka a riaditeľka Divadla Andreja Bagara objavila aj Bednárikov talent

Vo veku 88 rokov zomrela v nedeľu 18. decembra divadelná a filmová herečka Hilda Augustovičová. Informuje o tom Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre, ktorého bola riaditeľkou a zaslúžila sa o to, že dnes sídli v jednej z najmodernejších divadelných budov na Slovensku.Prvá umelecká šéfka a prvá riaditeľka divadla v Československu sa narodila 6. augusta 1934 v Budmericiach, ale detstvo a mladosť prežila s rodinou v Pezinku. Už ako 16-ročná sa stala členkou Dedinského divadla v Bratislave a s profesionálnym zájazdovým súborom precestovala celé Slovensko.Jej prvým manželom bol renomovaný slovenský kritik Stanislav Vrbka, ktorý ju motivoval, aby vyštudovala herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Hilda Augustovičová patrila do hereckej generácie prvých absolventov tejto školy.Už počas štúdia, v treťom ročníku na bratislavskej VŠMU ju obsadili do postavy Sylvie Lenoirovej v televíznej inscenácii – prvej naživo vysielanej operety – Modrá ruža, a v štvrtom ročníku ju filmový režisér Paľo Bielik obsadil do úlohy Nade Dabačovej v známom slovenskom vojnovom filme Kapitán Dabač (1959), kde jej hereckým partnerom bol v postave kapitána Dabača Ladislav Chudík. Touto postavou na seba upozornila ako výrazný typ dramatickej herečky.Členkou umeleckého súboru vtedajšieho Krajového divadla Nitra sa stala v roku 1959. Nitra ju lákala aj preto, že tu od roku 1954 pôsobil režisér Pavol Haspra.„Na toto obdobie pani Hilda spomínala s neuveriteľnou láskou ako na mimoriadne tvorivé obdobie, na fantastický kolektív a mnohé divadelné kamarátstva. Spomínala, ako ju starší kolegovia prijali s láskou a s podporou, na javisku v tom čase stála s Vierou Strniskovou, Vladom Müllerom, Magdou Pavelekovou či s Jozefom Dóczym," uviedlo DAB.V rokoch 1974 — 1982 bola umeleckou šéfkou a v rokoch 1982 — 1990 riaditeľkou DAB v Nitre. Ako umelecká šéfka vycítila režijný talent vtedy herca Jozefa Bednárika a ponúkla mu prvú profesionálnu réžiu v nitrianskom divadle. Ako riaditeľka divadla sa napriek zložitej dobe významne pričinila o stavbu novej modernej budovy divadla na Svätoplukovom námestí v Nitre.V 90. rokoch a začiatkom nového milénia účinkovala vo viacerých významných inscenáciách DAB v Nitre: Zlatí chlapci (1990), Pacho sa vracia (1995), Plánka (1996), Fidlikant na streche (1998), Macbeth (1999), Svätenie jari (2005), Divotvorný hrniec (2006). Poslednou postavou, ktorú naštudovala v DAB, bola Dáma v čiernom v Tajovského veselohre Statky – zmätky (2007) v réžii Ľubomíra Vajdičku.