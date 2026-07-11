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11. júla 2026
Zomrela hviezda filmu Policajná akadémia
Peter Van Norden sa narodil v New Yorku, kde v 70. rokoch začal svoju kariéru malou úlohou v komédii Squeeze Play. Vo veku 75 rokov zomrel americký herec Peter Van Norden, ktorý v 80. a 90. rokoch ...
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11.7.2026 (SITA.sk) - Peter Van Norden sa narodil v New Yorku, kde v 70. rokoch začal svoju kariéru malou úlohou v komédii Squeeze Play.
Vo veku 75 rokov zomrel americký herec Peter Van Norden, ktorý v 80. a 90. rokoch účinkoval v úspešných komédiách vrátane filmu Policajná akadémia 2. Ako referuje web Novinky.cz, informoval o tom portál TMZ.
Hercova manželka Wendy uviedla, že Van Norden zomrel pokojne vo štvrtok ráno v hospici na juhu Kalifornie. Trápili ho viaceré zdravotné problémy.
Peter Van Norden sa narodil v New Yorku, kde v 70. rokoch začal svoju kariéru malou úlohou v komédii Squeeze Play. V nasledujúcich desaťročiach sa objavil vo viacerých populárnych projektoch, ako sú Waitress!, Cheers, The Stand či Roadhouse 66.
Najviac sa však preslávil úlohou strážnika Vinnieho Schtulmana vo filme Policajná akadémia 2. Zahral si aj v snímke Bláznivá strela 2½: Vôňa strachu.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela hviezda filmu Policajná akadémia © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 75 rokov zomrel americký herec Peter Van Norden, ktorý v 80. a 90. rokoch účinkoval v úspešných komédiách vrátane filmu Policajná akadémia 2. Ako referuje web Novinky.cz, informoval o tom portál TMZ.
Hercova manželka Wendy uviedla, že Van Norden zomrel pokojne vo štvrtok ráno v hospici na juhu Kalifornie. Trápili ho viaceré zdravotné problémy.
Peter Van Norden sa narodil v New Yorku, kde v 70. rokoch začal svoju kariéru malou úlohou v komédii Squeeze Play. V nasledujúcich desaťročiach sa objavil vo viacerých populárnych projektoch, ako sú Waitress!, Cheers, The Stand či Roadhouse 66.
Najviac sa však preslávil úlohou strážnika Vinnieho Schtulmana vo filme Policajná akadémia 2. Zahral si aj v snímke Bláznivá strela 2½: Vôňa strachu.
Zdroj: SITA.sk - Zomrela hviezda filmu Policajná akadémia © SITA Všetky práva vyhradené.
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