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11. júla 2026

Zomrela hviezda filmu Policajná akadémia


Tagy: Herec Úmrtie

Peter Van Norden sa narodil v New Yorku, kde v 70. rokoch začal svoju kariéru malou úlohou v komédii Squeeze Play. Vo veku 75 rokov zomrel americký herec Peter Van Norden, ktorý v 80. a 90. rokoch ...



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gettyimages 912613598 676x451 11.7.2026 (SITA.sk) - Peter Van Norden sa narodil v New Yorku, kde v 70. rokoch začal svoju kariéru malou úlohou v komédii Squeeze Play.


Vo veku 75 rokov zomrel americký herec Peter Van Norden, ktorý v 80. a 90. rokoch účinkoval v úspešných komédiách vrátane filmu Policajná akadémia 2. Ako referuje web Novinky.cz, informoval o tom portál TMZ.

Hercova manželka Wendy uviedla, že Van Norden zomrel pokojne vo štvrtok ráno v hospici na juhu Kalifornie. Trápili ho viaceré zdravotné problémy.

Peter Van Norden sa narodil v New Yorku, kde v 70. rokoch začal svoju kariéru malou úlohou v komédii Squeeze Play. V nasledujúcich desaťročiach sa objavil vo viacerých populárnych projektoch, ako sú Waitress!, Cheers, The Stand či Roadhouse 66.

Najviac sa však preslávil úlohou strážnika Vinnieho Schtulmana vo filme Policajná akadémia 2. Zahral si aj v snímke Bláznivá strela 2½: Vôňa strachu.


Zdroj: SITA.sk - Zomrela hviezda filmu Policajná akadémia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Herec Úmrtie
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