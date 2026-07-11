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24hod.sk Kultúra Pohoda festival
11. júla 2026
Pohoda 2026 má pred sebou posledný deň, vystúpia ešte The Prodigy
Sobota večer sa bude niesť aj duchu spomienky na speváka Olivera Tree, ktorý zahynul v júni v Rio de Janeiro pri zrážke dvoch helikoptér.
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Festival Pohoda 2026 pokračuje v sobotu štvrtým posledným dňom. Na letisko v Trenčíne zavíta The Prodigy, anglická hudobná skupina hrajúca elektronickú tanečnú hudbu. Na Pohode vystúpi po tretíkrát. V sobotu sa tiež uskutoční spomienka na speváka Olivera Tree, ktorý mal na festivale vystúpiť, no v júni tragicky zahynul.
The Prodigy vystúpili na Pohode v rokoch 2005 a 2016. „Tento návrat má pre nás symbolický rozmer – koncert z roku 2005 je snáď najpamätnejším z prvej dekády, neskôr sme si ich dali ako hlavný darček na oslavu 20. ročníka a teraz sa vracajú na ďalšie naše jubileum, kde ich koncert zavŕši program na hlavnom pódiu,“ priblížili organizátori. Zoskupenie odohrá najväčšie hity ako Breathe, Firestarter, Smack My Bitch Up, Woodoo People, Out of Space, ale aj nové piesne.
Návštevníci sa posledný deň môžu tešiť na slovenskú kapelu Para, českého speváka Davida Kollera, slovenského rappera Gleba či japonského rappera Yuki Chiba, hudobníka Dalyba, zoskupenie Medial Banana, švédsku kapelu Boko Yout, ale aj jappnské zoskupenie Turtle Island. V rámci ďalšieho sprievodného programu sa uskutoční aj prezidentská debata o identite v srdci Európy s českým prezidentom Petrom Pavlom a bývalou slovenskou hlavou štátu Zuzanou Čaputovou.
Sobota večer sa bude niesť aj duchu spomienky na speváka Olivera Tree, ktorý zahynul v júni v Rio de Janeiro pri zrážke dvoch helikoptér. „Spanilá jazda hudobnou scénou Olivera Tree zanechala za sebou nezmazateľnú stopu, po ktorej sa vyberie TREEbute setom B-complex,“ uviedli organizátori. O umeleckú videoprojekciu sa podľa nich postará Ján Šicko.
Festival ukončí svoj program ekumenickou bohoslužbou v nedeľu ráno.
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