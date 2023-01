Zomrela jediná dcéra Kráľa rock’n’rollu, Lisa Marie Presley mala 54 rokov

Zástava srdca

13.1.2023 - Vo veku 54 rokov vo štvrtok zomrela jediná dcéra Kráľa rock'n'rollu Elvisa Presleyho , speváčka Lisa Marie Presley . Úmrtie umelkyne potvrdila jej matka Priscilla Presley, podľa ktorej bola jej dcéra „najvášnivejšia, najsilnejšia a najmilujúcejšia žena“, ktorú kedy poznala.Správa o smrti Presley prišla len niekoľko hodín po tom, čo jej matka potvrdila, že ju skôr počas štvrtka hospitalizovali. O hospitalizácii ako prvý informoval bulvárny portál TMZ a neskôr potvrdil magazín People.Hovorca hasičov v okrese Los Angeles uviedol, že po pol jedenástej pred poludním okresní záchranári zasahovali v dome v Calabasas, aby pomohli žene, ktorá utrpela zástavu srdca. Podľa záznamov o nehnuteľnosti mala Presley na adrese trvalý pobyt.Lisa Marie Presley sa narodila 1. februára 1968, presne deväť mesiacov po svadbe Priscilly a Elvisa Presleyovcov. Nasledovala kroky jej otca a nahrala tri štúdiové albumy To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) a Storm & Grace (2012).Na konte má aj single s jej otcom, ktoré nahrala za použitia nahrávok, ktoré zverejnil pred smrťou.Pozornosť verejnosti pritiahli aj jej manželstvá. V rokoch 1994 až 1996 bola vydatá za Michaela Jacksona a v rokoch 2002 až 2004 bola manželkou herca Nicolasa Cagea . Je matkou herečky a modelky Riley Keough a zosnulého Bena Keougha, ktorých mala s prvým manželom Dannym Keoughom, a dvojčiat Harper a Finley Lockwood, ktorých otcom je jej exmanžel Michael Lockwood.Presley sa venovala aj charite a humanitárnej činnosti, napríklad programom zameraným na boj s chudobou cez Elvis Presley Charitable Foundation či pomoci po hurikáne Katrina z roku 2005.