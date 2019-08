Zomrela laureátka Nobelovej ceny za literatúru Toni Morrisonová

Toni Morrisonová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. augusta (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrela americká spisovateľka Toni Morrisonová, laureátka Nobelovej ceny za literatúru, informovala v utorok agentúra AP s odvolaním sa na vydavateľstvo Alfred A. Knopf.Podľa neho Morrisonová zomrela 5. augusta v newyorskej nemocnici Montefiore.Agentúra AP poznamenala, že Morrisonová bola prvou černoškou, ktorá získala Nobelovu cenu za literatúru. Vyzdvihli ju za používanie jazyka a za "vizionársku silu".Toni Morrisonová (rodným menom Chloe Ardelia Woffordová), narodená 18. februára 1931 v Ohio, začala s literárnym písaním až v roku 1970. Nobelovu cenu za literatúru získala v roku 1993. Pulitzerovu cenu získala za román Milovaná, ktorý kritici The New York Times v roku 2006 označili za najlepší americký román ostatných 25 rokov.V roku 2010 jej francúzsky minister kultúry udelil Rad Čestnej légie. Frédéric Mitterrand pred pripnutím zlatej medaily s červenou stužkou označil Morrisonovú, známu románmi ako Milosrdenstvo, Láska či Raj, za "najväčšiu americkú spisovateľku svojej doby".povedal minister pri odovzdávaní prestížneho vyznamenania. Označil ju za prvú spisovateľku, ktorá vyrozprávala trpkú históriu Afroameričanov.