Zomrela Marion Ramsey, nezabudnuteľná herečka si zahrala aj v Policajnej akadémii

Kariéra na Broadwayi

Bola aj v šou Billa Cosbyho

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 73 rokov zomrela americká herečka a speváčka Marion Ramsey, známa najmä z komediálnej filmovej série Policajná akadémia. Informuje o tom spravodajský portál BBC.O smrti rodáčky z Philadelphie informoval jej agent. Manažment umelkyne z firmy Roger Paul Inc pre BBC spresnil, že skonala vo štvrtok ráno doma v Los Angeles. Ramsey podľa agentúry nedávno ochorela, no príčinu úmrtia nezverejnili.Ramsey v šiestich filmoch zo série Policajných akadémií z rokov 1984 - 1989 stvárnila drobnú policajtku Laverne Hooks s piskľavým hlasom, ktorá patrila medzi obľúbencov filmových fanúšikov. Mala však za sebou aj pestrú kariéru na Broadwayi.Ramsey sa narodila v roku 1947 vo Philadelphii a svoju kariéru odštartovala v divadle. Účinkovala v pôvodnej broadwayskej inscenácii Hello, Dolly! i v následných produkciách na turné.Na Broadwayi sa ukázala aj v predstaveniach Grind alebo Eubie!. Špeciálne hrdá bola podľa jej agenta na to, keď sfilmovali broadwayský muzikál Dreamgirls, pretože patrila ku speváčkam, ktorými sa pri tvorbe troch hlavných postáv inšpiroval pôvodný producent Tom Eyen.Jej filmová a televízna kariéra sa rozbehla po tom, ako v roku 1976 hosťovala v komediálnom seriáli The Jeffersons (1975 - 1985). Následne účinkovala aj v skečovej šou Billa Cosbyho s názvom Cos (1976).