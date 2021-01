Video: Smola a Hrušky sa vyzliekli s Nasratou Ženou v novom klipe Otužujem

Novinka Otužujem sa tentokrát venuje aktuálnemu fenoménu, s ktorým síce koketujú aj niektorí členovia kapely, avšak ako je už zvyklosťou, dávajú do toho svoju štipku irónie a úsmevného pohľadu na toto ľadové čudáctvo. Otužovanie nie je žiadna mágia a každý má v sebe prirodzenú schopnosť zneutralizovať chlad. Je to o hlave, no nikto by nemal podceniť prípravu a dodržiavať určité pravidlá, ostatne ako pri všetkom.

„Skladba vznikla počas cvičenia Wim Hofovej metódy, keď mi myseľ trochu uletela. Už dlhší čas sa snažím vedome dýchať a otužovať sa. To bol len krôčik k tomu, aby som o tom napísal pesničku. Rozmýšľal som nad vtipným duetom a ako prvá adeptka mi napadla Nasratá Žena, na jej coveroch sa bavím už pol roka. Ešte v ten deň som jej napísal, následne sme si zavolali a z Nasratej Ženy sa vykľula veľmi milá a šarmantná dáma, ktorá ma prekvapila svojou ústretovosťou, sympatiou a profesionalitou. Počas finalizácie klipu sme si povedali, že od prvého kontaktu po výsledok ubehol len týždeň a to ma na tom veľmi baví. Spontánne, neplánované skladby a spolupráce. Tento duet je zvláštny v tom, že prvýkrát sme spolupracovali s virtuálnym umelcom a mam pocit, že to nebolo naposledy.“ priblížil frontman kapely Spoko Kramár.

Otužujem je už šiestou skladbou, ktorá reflektuje obraz tejto doby a ako hosť sa v nej predstavuje blogerka a virtuálna speváčka tvoriaca pod umeleckým pseudonymom Nasratá Žena.

„Keď ma Spoko oslovil na spoluprácu, ostala som doslova v nemom úžase, nakoľko Smola a Hrušky sú kapela, ktorej koncerty som preskákala na rôznych festivaloch. Veľmi si vážim nielen možnosť nahrať s nimi singel, ale predovšetkým celkovú spoluprácu, pričom chalani mi dali absolútne voľnú ruku v realizácii, čo si nesmierne cením. Celé nadšenie pre projekt bolo podčiarknuté aktívnou tvorbou skladby a ľudským prístupom. Jediné, čo ma v tejto "covid situácii" mrzí je, že sme vzhľadom na opatrenia nemohli natáčať klip spolu, čím som bola ukrátená o scény v plavkách a v snehu.“

Vizuálne sa opäť podaril bleskový a parádny video zákusok v spolupráci s dvorným kameramanom Pavlom Vargom. Sluchový zážitok tejto ľadovej lahôdky ti prináša štúdio Pavla Fecíka - Recording Studio 11.11.

V tejto neľahkej dobe budeme veľmi vďační za vašu podporu, či už kúpou nášho merchu alebo podporou na streamovacích platformách. Ďakujeme!