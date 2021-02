Zomrela Mary Wilson, jedna z pôvodných členiek The Supremes sa dožila 76 rokov

Najväčšie hity skupiny The Supremes

Na smutnú správu zareagovali jej kolegovia

9.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 76 rokov zomrela spoluzakladateľka a najdlhšie pôsobiaca členka vokálnej skupiny The Supremes Mary Wilson. Rodáčka z Greenville v Mississippi skonala v pondelok v noci doma v Las Vegas, no príčinu jej smrti zatiaľ nezverejnili. Informoval o tom jej mediálny zástupca Jay Schwartz.Wilson tvorila prvú úspešnú zostavu The Supremes spolu s Dianou Ross a Florence Ballard, pričom Ballard v roku 1967 nahradila Cindy Birdsong a Wilson v skupine zostala až kým ju vydavateľstvo Motown v roku 1977 oficiálne nerozpustilo.Prvým hitom formácie bola pieseň Where Did Our Love Go, ktorú vydali 17. júna 1964. Wilson neskôr v rozhovore pre agentúru The Associated Press v roku 2014 prezradila, že si uvedomila, že majú hit, keď miesto autobusom, cestovali domov lietadlom.V rýchlom slede nasledovali ďalšie štyri No. 1 hity - Baby Love, Come See About Me, Stop! In the Name of Love a Back in My Arms Again. The Supremes nahrali aj ďalšie úspešné piesne, ako You Can't Hurry Love, Up the Ladder to the Roof alebo Love Child.Na správy o úmrtí svojej bývalej speváckej kolegyne už stihla prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter reagovať aj Diana Ross.„Práve som sa zobudila na túto správu," napísala 76-ročná hudobná legenda a zároveň vyjadrila sústrasť rodine Mary Wilson. „Pripomína mi to, že každý deň je dar," skonštatovala tiež a poznamenala, že na spoločné časy v Supremes má veľa „úžasných spomienok".Zakladateľa Motownu Berryho Gordyho správa o úmrtí Mary Wilson podľa jeho slov „nesmierne šokovala a zarmútila". Označil ju pritom za dôležitú členku motownskej rodiny a Supremes za miláčikov Motownu.