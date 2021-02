Kozmická loď Spojených arabských emirátov vstúpila na obežnú dráhu Marsu

Tri typy senzorov

Misia Číny

9.2.2021 - Sonda Amal zo Spojených arabských emirátov po takmer 7-mesačnej a viac ako 482 miliónov kilometrov dlhej ceste vstúpila na obežnú dráhu planéty Mars.Predstavitelia vesmírneho centra SAE v Dubaji v utorok uviedli, že sonda, ktorej meno v preklade znamená „nádej“, začala obiehať okolo červenej planéty. Tento proces by mal trvať najmenej dva roky.Sonda, ktorá vyštartovala 19. júla minulého roka, je vybavená tromi typmi senzorov. Tie budú po prvý raz merať komplexné zloženie atmosféry Marsu počas rôznych období.Spojené arabské emiráty sú v oblasti vesmírneho vývoja v podstate nováčikom. Dosiaľ úspešne vyslali do vesmíru tri pozorovacie družice. Žiadne z ich zariadení však zatiaľ neodišlo z orbity Zeme.V tesnom závese za sondou Amal sa nachádza misia Číny. Jej pristávací modul by mal dosiahnuť Mars v priebehu stredy. Následne bude krúžiť okolo planéty a v máji sa pokúsi pristáť na jej povrchu, kde plánuje hľadať stopy dávneho života.Ak sa to Číne podarí, stane sa iba druhou krajinou, ktorá úspešne pristála na Marse. Pred ňou to osemkrát dokázali Spojené štáty americké.V minulosti sa asi 60 % všetkých marťanských misií skončilo neúspechom - nehodou, zhorením vyslaných telies alebo inými nedostatkami, čo dokazuje zložitosť medziplanetárneho cestovania a ťažkosti pri prechode riedkou atmosférou Marsu.