Zomrela najstaršia obyvateľka Česka Magdalena Kytnerová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 8. decembra (TASR) - Zomrela najstaršia obyvateľka Českej republiky Magdalena Kytnerová, mala 108 rokov. Žila v moravskom meste Kroměříž. Najstaršou obyvateľkou Česka sa stala v lete, keď skonala vtedy 109-ročná Marie Schwarzová. V nedeľu o tom informoval portál Českej televízie (ČT).Magdalena Kytnerová sa narodila 17. marca 1911 v Rakúsku blízko Viedne, po prvej svetovej vojne zomreli jej rodičia na španielsku chrípku a siroty sa ujali príbuzní z Moravy.Predvlani jej syn Václav Kytner povedal novinárom, že aj keď to jeho matka nemala ľahké, všetko berie s nadhľadom a ľahkosťou.V roku 2017 zaujala verejnosť, keď ako jedna z najstarších voličiek hlasovala vo voľbách do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu. Vtedy uviedla, že hlasovať chodí pravidelne a pozorne sleduje udalosti v krajine.Tento rok zomreli už traja ľudia, ktorí boli najstaršími obyvateľmi Česka. Na začiatku roka bola najskôr narodenou žijúcou občiankou Květoslava Hranošová, ktorá mala 109 rokov. Skonala však už v januári. Do augusta bola potom najstaršou Marie Schwarzová, ktorá bola len o štyri dni mladšia než Hranošová. Od augusta bola najstaršou práve Magdalena Kytnerová, doplnila televízia ČT24.