Juice WRLD

... vlastným menom Jarad A. Higgins, pochádzal zo Chicaga. Preslávil sa najmä vďaka singlom All Girls Are the Same a Lucid Dreams. Na konte má štúdiové albumy Goodbye & Good Riddance (2018) a Death Race for Love (2019).



Prvá nahrávka sa umiestnila na štvrtom mieste rebríčka Billboard 200, druhá ho už dobyla. Interpret sa mal vo februári predstaviť na koncerte rapperky Nicki Minaj v Bratislave, ktorý umelkyňa na poslednú chvíľu z technických príčin zrušila.





8.12.2019 (Webnoviny.sk) - Vo veku 21 rokov zomrel americký rapper Juice WRLD. Interpret skonal v nedeľu ráno po zdravotných problémoch, ktoré ho zastihli na medzinárodnom letisku Midway v Chicagu.Predstavitelia polície a hasičskej služby potvrdili, že z Midway previezli 21-ročného muža do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Zatiaľ čo polícia bližšie neidentifikovala, čo sa mu stalo, hovorca hasičského zboru v Chicagu Larry Langford uviedol, že prevážaný muž skonal na infarkt. Ako ďalej povedal, do nemocnice ho previezli z malého hangáru na letisku, ktorý je určený pre súkromné lietadlá.Polícia v Chicagu už rapperovu smrť vyšetruje. Súdny lekár zatiaľ nevykonal pitvu.