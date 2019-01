Zomrela prvá dáma slovenského muzikálu Gizela Veclová

Na archívnej snímke Gizela Veclová. Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Košice 27. januára (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrela v nedeľu v Košiciach speváčka a herečka Gizela Veclová, označovaná za prvú muzikálovú hviezdu Slovenska. Informoval o tom hovorca Štátneho divadla Košice Svjatoslav Dohovič.Veclová stvárnila na doskách viacerých slovenských, ale aj zahraničných divadiel desiatky hlavných rolí operného, operetného i muzikálového žánru. Narodila sa 1. mája 1923 v Bratislave. V roku 1942 absolvovala štúdium operného spevu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Ako čerstvá absolventka v rokoch 1942 - 1945 pôsobila ako sólistka Opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Po vojne stála pri vzniku košického divadla, kde ju do tvoriaceho sa operného súboru pozval riaditeľ Janko Borodáč, a stala sa sólistkou súboru.Po príchode na bratislavskú Novú scénu v roku 1952 sa začalo umelecky najvýznamnejšie, 33 rokov trvajúce obdobie jej kariéry. Vydobyla si pozíciu prvej dámy slovenského muzikálu, predovšetkým vďaka postave Dolly Leviovej v slávnom muzikáli Hello, Dolly! (1966). Na festivale v Karlových Varoch v roku 1967 za ňu získala cenu pre najlepšiu muzikálovú herečku. Medzi jej najvýraznejšie muzikálové roly patria aj postavy Pani Higginsová a Pani Pearsová v My Fair Lady, Golda vo Fidlikantovi na streche či Hortenzia v muzikáli Grék Zorba.Veclová účinkovala aj v inscenáciách činohry Divadla Novej scény spolu s Júliusom Vašekom, Ctiborom Filčíkom, Vladom Müllerom či Jozefom Kronerom. Okrem divadla sa uplatnila v slovenskom filme (Zmluva s diablom, Páni sa zabávajú, Skrytý prameň, Pacho, hybský zbojník, Sváko Ragan), v televíznych inscenáciách a programoch či v rozhlase.K tomu treba prirátať pedagogickú činnosť na košickom konzervatóriu, kde po odchode na dôchodok učila mladých spevákov a hercov teóriu a prax šansónu. Stále však ostala i javiskovo činná. V mimoriadne obľúbenej inscenácii My Fair Lady spievala a hrala Pani Peercovú ešte po dovŕšení osemdesiatky.Jeseň života trávila opäť v Košiciach po boku dcéry, herečky Dany Gažovej, a vnučky Dany Markušovej, ktorá je zakladateľkou prvej košickej muzikálovej školy.