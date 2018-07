Zomrela prvá ponovembrová ministerka spravodlivosti Dagmar Burešová

Dagmar Burešová. Foto: Archív TASR/Vladimír Benko Foto: Archív TASR/Vladimír Benko

Praha 2. júla (TASR) - Prvá ponovembrová československá ministerka spravodlivosti Dagmar Burešová zomrela počas víkendu vo veku 88 rokov. V pondelok to oznámila Česká advokátska komora, ktorú cituje webový spravodajský portál Novinky.cz. Burešová patrila k hlavným osobnostiam ponovembrovej éry.uviedla Česká advokátska komora.Do politiky Burešová vstúpila hneď v decembri 1989, stala sa ministerkou za Občianske fórum (OF). V prvých slobodných voľbách v roku 1990 kandidovala za OF do Českej národnej rady a stala sa jej predsedníčkou. Z vysokej politiky odišla v roku 1992, keď neúspešne kandidovala za Občianske hnutie.Ako ministerka spravodlivosti pôsobila v rokoch 1989-90, ako predsedníčka Českej národnej rady v rokoch 1990-92.V období normalizácie obhajovala vyše stovku ľudí, napríklad spisovateľa Milana Kunderu či publicistu Ivana Medka. Zastupovala tiež Libušu Palachovú, matku Jana Palacha, a to v spore s poslancom Vilémom Novým, ktorý o Palachovom upálení v januári 1969 vyhlasoval lži, približujú Novinky.Burešová sa rozhodla za česť upáleného študenta bojovať, aj keď vedela, že nemôže vyhrať. Tento prípad pripomenul i film poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej "Horiaci ker" (2013). Burešovú sledovala a vypočúvala ŠtB. V roku 2002 dostala od vtedajšieho prezidenta Václava Havla Rad T. G. Masaryka.Burešová žila v Prahe, vyrástla v rodine advokáta Josefa Kubištu. Vyštudovala na Právnickej fakulte Karlovej univerzity. Po štúdiách nastúpila do advokátskej komory a špecializovala sa na pracovné právo. Advokátsku prax ukončila Burešová zo zdravotných dôvodov v roku 2008.