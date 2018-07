Zverejnia dopytové výzvy pre dáta, služby a cloud

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 2. júla (TASR) – Tri dopytové výzvy, ktoré v pondelok zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu. Médiá o tom v pondelok informoval odbor komunikácie a protokolu úradu.Počas ich verejného pripomienkovania a prerokovania evidoval úrad veľký záujem o všetky témy od potenciálnych žiadateľov, konštatoval vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).uviedol.Výzvou Manažment údajov inštitúcií verejnej správy môžu byť realizované nasledovné dopytovo – orientovaných projekty, a to Komplexný projekt pre manažment údajov, Jednoduchý projekt pre manažment údajov, Publikovanie otvorených dát a Projekt pre konzumentov údajov. Jednotlivé projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok od 80.000 do 3 miliónov eur, pričom na výzvu je vyčlenených 30 miliónov eur.Výzva Malé zlepšenia eGov služieb sa zameriava na elektronické služby pre občanov a podnikateľov. Kandidátmi do týchto dopytovo-orientovaných projektov sú služby, ktoré už v súčasnosti preukazujú minimálne 5000 podaní ročne. Tieto projekty môžu získať nenávratný príspevok od 80.000 do 800.000 eur z celkovej alokácie 20 miliónov eur.Výzva Migrácia informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby uľahčí potenciálnym žiadateľom premiestniť svoje informačné systémy do vládneho cloudu. Nenávratné finančné príspevky z výzvy budú od 75.000 až 750.000 eur z 10-miliónového balíka.Výzvy budú vyhlásené ako otvorené a schvaľovanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bude 15. novembra 2018. Projekty budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7, uzavrel odbor.