Zomrela rozhlasová moderátorka Ľuba Šajdová, podľahla ťažkej chorobe

Bola autorkou literatúry faktu

Získala aj zahraničné ocenenia

3.4.2024 (SITA.sk) - Vo veku 74 rokov zomrela dlhoročná rozhlasová moderátorka Ľuba Šajdová. Ako informoval Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) , Šajdová ešte pred časom moderovala reláciu Ars Litera v Rádiu Devín, a to i napriek dlhodobej ťažkej chorobe.Venovala sa rozhovorom v rámci literárnej publicistiky, so slovenskými literárnymi i umeleckými osobnosťami. Bola i dvojnásobnou držiteľkou Krištáľového mikrofónu, ktorý získala v ankete poslucháčov o naj moderátora Slovenského rozhlasu, a to v rokoch 2002 a 2004.Okrem toho bola i autorkou literatúry faktu. Na konte mala napríklad publikácií Rozhovory spod Zobora s Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom či životopisná dielo o profesorovi Josefovi Vágnerovi, s názvom Dych ducha.Šajdová sa narodila 30. januára 1950. Strednú školu absolvovala v Poprade a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala slovenský jazyk a estetiku.V Slovenskom rozhlase pôsobila na rôznych pozíciách od roku 1974, podieľala sa aj na výrobe rôznych programov. V roku 2012 získala Autorka Ľuba Šajdová bola v roku 2012 ocenená Cenou SAV Slovenskej akadémie vied za celoživotné dielo v oblasti vedeckej žurnalistiky.Rovnako bola i držiteľkou viacerých zahraničných ocenení, napríklad Japan Prize, Prix Italia alebo Prix France. Na Slovensku dostala i pamätnú medailu Matice slovenskej či výročnú cenu výročnú cenu Národného literárneho centra, Literárneho týždenníka a Spolku slovenských spisovateľov.