Kapela Kiss predáva svoju obchodnú značku aj hudbu

Generálny riaditeľ Pophouse Entertainment Per Sundin uviedol, že ich cieľom je sprostredkovať Kiss ďalším generáciám. Basgitarista Gene Simmons ako jeden zo spoluzakladateľov kapely fanúšikov uistil, že ide o spoluprácu.Spoluzakladateľom Pophouse Entertainment je spevák švédskej skupiny ABBA Björn Ulvaeus. Táto spoločnosť sa vlani pri príležitosti rozlúčkového turné Kiss podieľala aj na vytvorení digitálnych podobizní (avatarov) členov kapely. V roku 2027 by mala byť v USA s využitím týchto avatarov spustená šou Kiss.Presný spôsob použitia avatarov ešte nie je známy. Sundin podľa ABC uviedol, že fanúšikovia môžu očakávať životopisný film či dokument.Skupinu Kiss založil basgitarista a spevák Gene Simmons v roku 1973 v New Yorku spolu s Paulom Stanleym (spev a gitara), Ace Freheym (spev a gitara) a Peterom Crissom (spev a bicie). Stali sa známymi najmä vďaka pomaľovaným tváram a kostýmom. Zostava formácie sa neskôr viackrát menila.Medzi ich najznámejšie skladby patria "Rock and Roll All Nite", "I Was Made for Lovin' You", "Lick It Up", "Detroit Rock City" alebo "Crazy Crazy Nights".Svoje pôsobenie skupina ukončila vlani v decembri dvoma vystúpeniami v newyorskej hale Madison Square Garden, kde Simmonsa a Stanleyho doplnili gitarista Tommy Thayer a Eric Singer na bicích.