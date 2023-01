Zomrela speváčka Anita Pointer zo skupiny Pointer Sisters

The Pointer Sisters

Sestry Bonnie a June Pointer začali v roku 1969 vystupovať ako duo a neskôr sa k nim postupne pridali sestry Anita a Ruth. Pointer Sisters sa preslávili v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1973 vyšiel ich debutový eponymný album, ktorý priniesol aj prelomový singel Yes We Can Can vyzývajúci na jednotu a toleranciu v časoch rasových nepokojov v USA. V roku 1975 získali Pointer Sisters prvú Grammy za pieseň Fairytale. Neskôr si na konto pripísali aj ďalšie dva zlaté gramofóny.Formácia sa takmer rozpadla po tom, ako ju Bonnie v roku 1977 opustila, aby sa mohla venovať sólovej kariére. Úspech Pointer Sisters však napokon pokračoval až do osemdesiatych rokov, počas ktorých nahrali hity He's So Shy, Jump (For My Love) alebo Neutron Dance. V roku 1994 im odhalili hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.