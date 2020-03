Zomrela speváčka Barbara Martin, bola zakladajúcou členkou skupiny The Supremes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 76 rokov zomrela v Detroite americká speváčka Barbara Martin, ktorá bola jednou zo zakladajúcich členiek už nefungujúcej skupiny The Supremes. Smutnú správu potvrdili na facebookovom profile legendárnej formácie. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa.Barbara Diane Martin Richardson sa narodila 1. júna 1943 v Detroite. V roku 1960 nahradila Betty McGlown v skupine The Primettes a o rok neskôr podpísala spolu s ďalšími členkami Florence Ballard, Mary Wilson a Dianou Ross zmluvu s vydavateľstvom Motown už pod názvom The Supremes. Martin sa podieľala na nahrávaní debutového albumu Meet the Supremes z decembra 1962, avšak nenachádza sa na obale nahrávky, keďže začiatkom roka 1962 opustila skupinu, pretože bola tehotná.