Adam Ďurica pripravuje koncerty so Symphonic Big Band Orchestra

Populárny spevák a skladateľ Adam Ďurica pripravil na tento rok prekvapenie v podobe projektu Adam Ďurica Symphonic Big Band Orchestra. Predstaví ho na dvoch koncertoch 23. novembra v Košiciach a 26. novembra v Bratislave. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.





„Už pri prvej sérii minuloročných akustických koncertov som začal uvažovať, že na rok 2020 by som chcel pripraviť niečo výnimočné, niečo nové a veľké. Postupne to naberalo stále jasnejšie obrysy a toto je výsledok,“ uviedol pre médiá spevák.Adam Ďurica Symphonic Big Band Orchestra, to sú jeho najväčšie hity v úplne nových, doteraz nevypočutých aranžmánoch, ktoré pripravil Adrián Harvan. Veľké hity v novom šate so sprievodom 25-členného symfonického big band orchestra a ďalších profesionálnych hudobníkov. Na exkluzívnych koncertoch v Košiciach a Bratislave na pódiu vystúpia aj špeciálni hostia Katarína Knechtová a Lukáš Adamec.„Katka a Lukáš sú výnimoční speváci so zlatom v hrdle a už roky dokazujú, že patria k najlepším na slovenskej scéne. Okrem toho som s nimi doteraz nemal žiadnu hudobnú spoluprácu a myslím si, že dozrel čas na to, aby títo výnimoční hudobníci boli súčasťou môjho výnimočného koncertu,“ dodal Adam.