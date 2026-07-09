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09. júla 2026

Zomrela speváčka Bonnie Tyler, hlas legendárnej piesne Total Eclipse of the Heart


Tagy: Bonnie Tyler Speváčka Úmrtie

Britská speváčka s nezameniteľným chrapľavým hlasom patrila k najväčším hviezdam popu a rockových balád 80. rokov. Vo veku 75 rokov zomrela britská speváčka



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obit_bonnie_tyler_44785 676x449 9.7.2026 (SITA.sk) - Britská speváčka s nezameniteľným chrapľavým hlasom patrila k najväčším hviezdam popu a rockových balád 80. rokov.


Vo veku 75 rokov zomrela britská speváčka Bonnie Tyler, jedna z najvýraznejších hudobných osobností 80. rokov a interpretka svetoznámeho hitu Total Eclipse of the Heart (Úplné zatmenie srdca).

O jej úmrtí vo štvrtok informovala rodina. Tyler zomrela v nemocnici v portugalskom meste Faro, kde sa liečila po vážnych zdravotných komplikáciách.

Rodina vo vyhlásení uviedla, že speváčka zomrela v stredu večer na následky ochorenia, pre ktoré bola hospitalizovaná. Jej zdravotný stav sa zhoršil po urgentnej operácii čriev, ktorú podstúpila v máji.

Začínala v 70. rokoch


Bonnie Tyler, vlastným menom Gaynor Hopkinsová, sa narodila v roku 1951 vo waleskom meste Neath.

Na hudobnú scénu prerazila v druhej polovici 70. rokov a celosvetový úspech dosiahla vďaka piesňam It's a Heartache, Holding Out for a Hero a predovšetkým Total Eclipse of the Heart, jednej z najúspešnejších rockových balád všetkých čias.

„Najlepšia vec, ktorú som kedy urobila, bola Total Eclipse of the Heart. Ako si vôbec možno predstaviť, že bude taká populárna aj po toľkých rokoch a budú ju spievať ľudia, ktorí v čase jej vzniku ešte ani neboli na svete?“ povedala Tyler v minuloročnom rozhovore pre denník The Daily Telegraph.

Všetci spievali s ňou


Počas kariéry vydala 17 štúdiových albumov a získala tri nominácie na cenu Grammy. V roku 2022 jej zosnulá kráľovná Alžbeta II. udelila vyznamenanie MBE za prínos pre hudbu.

Speváčka bola známa nielen svojím charakteristickým hlasom, ale aj bezprostrednosťou a blízkym vzťahom k fanúšikom.

„Ľudia sa ma pýtajú, či ma neunavuje spievať staré piesne. Prečo by ma nemalo baviť spievať Total Eclipse of the Heart? Hneď ako začnem, celé publikum ju spieva so mnou. Je to mágia,“ povedala v jednom zo svojich posledných rozhovorov.

Tyler bola od roku 1973 vydatá za Roberta Sullivana, svoju detskú lásku. Posledné desaťročia života trávila striedavo vo Walese a portugalskom Algarve, ku ktorému mala silný osobný vzťah.


Zdroj: SITA.sk - Zomrela speváčka Bonnie Tyler, hlas legendárnej piesne Total Eclipse of the Heart © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bonnie Tyler Speváčka Úmrtie
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