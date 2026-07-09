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 24hod.sk    Kultúra    Pohoda festival

09. júla 2026

Pohoda 2026: Gorillaz vystúpia vo štvrtok večer prvýkrát na Slovensku



Na letisku čakajú návštevníkov aj koncerty ukrajinskej rapovej skupiny Kalush Orchestra, anglickej rockovej skupiny Maruja či ukrajinskej speváčky Aliny Pash.



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Pohoda 2026: Gorillaz vystúpia vo štvrtok večer prvýkrát na Slovensku

Na 30. ročníku festivalu Pohoda vystúpi vo štvrtok kapela Gorillaz. Na trenčianskom letisku pôjde o ich prvý koncert na Slovensku. Fanúšikovia sa môžu tešiť na kombináciu hitov ako Clint Eastwood, Feel Good Inc. či DARE a nového albumu, ktorý vyšiel tento rok.


„O Gorillaz sme snívali od vydania ich prvého albumu, oslovovali sme ich odkedy pozývame na Pohodu medzinárodné hviezdy. Gorillaz sú najsilnejšou skupinou v histórii Pohody,“ povedal riaditeľ festivalu Michal Kaščák.

Na letisku čakajú návštevníkov koncerty ukrajinskej rapovej skupiny Kalush Orchestra, anglickej rockovej skupiny Maruja či ukrajinskej speváčky Aliny Pash. Na Pohodu sa po deviatich rokoch vráti aj britská skupina Idles.

Po Gorillaz si budú môcť fanúšikovia vypočuť peruánsku DJ producentku Sofiu Kourtesis, ukrajinskú dídžejku a producentku Dariu Kolosovu či Stereo Tourist, ktorý je hudobným projektom ukrajinského producenta, speváka a dídžeja elektronickej hudby. Svoj set plný tvrdých beatov a tranceu odohrá v noci zo štvrtka na piatok (10. 7.) aj škótska dídžejka a producentka sim0ne.


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