|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lujza
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Pohoda festival
09. júla 2026
Pohoda 2026: Gorillaz vystúpia vo štvrtok večer prvýkrát na Slovensku
Na letisku čakajú návštevníkov aj koncerty ukrajinskej rapovej skupiny Kalush Orchestra, anglickej rockovej skupiny Maruja či ukrajinskej speváčky Aliny Pash.
Zdieľať
Na 30. ročníku festivalu Pohoda vystúpi vo štvrtok kapela Gorillaz. Na trenčianskom letisku pôjde o ich prvý koncert na Slovensku. Fanúšikovia sa môžu tešiť na kombináciu hitov ako Clint Eastwood, Feel Good Inc. či DARE a nového albumu, ktorý vyšiel tento rok.
„O Gorillaz sme snívali od vydania ich prvého albumu, oslovovali sme ich odkedy pozývame na Pohodu medzinárodné hviezdy. Gorillaz sú najsilnejšou skupinou v histórii Pohody,“ povedal riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
Na letisku čakajú návštevníkov koncerty ukrajinskej rapovej skupiny Kalush Orchestra, anglickej rockovej skupiny Maruja či ukrajinskej speváčky Aliny Pash. Na Pohodu sa po deviatich rokoch vráti aj britská skupina Idles.
Po Gorillaz si budú môcť fanúšikovia vypočuť peruánsku DJ producentku Sofiu Kourtesis, ukrajinskú dídžejku a producentku Dariu Kolosovu či Stereo Tourist, ktorý je hudobným projektom ukrajinského producenta, speváka a dídžeja elektronickej hudby. Svoj set plný tvrdých beatov a tranceu odohrá v noci zo štvrtka na piatok (10. 7.) aj škótska dídžejka a producentka sim0ne.
Súvisiace články:
Pohoda 2026: Na trenčianskom letisku sa po prvýkrát predstavila skupina The Cure (foto) (9. 7. 2026)
Dnes sa začína Pohoda 2026. Festival otvorí The Cure, jednodňové vstupenky na dnes sú ešte dostupné (8. 7. 2026)
Samostatné jednodňové vstupenky na The Cure na Pohode sú ešte dostupné (1. 7. 2026)
Pohoda privíta Petra Pavla a Zuzanu Čaputovú, debatovať budú o budúcnosti Európy (19. 6. 2026)
Pohoda 2026 je vypredaná. Festival vypredal všetkých 33 000 vstupeniek v rekordnom čase (18. 6. 2026)
30. ročník Pohody je tesne pred vypredaním, ostáva posledných 300 vstupeniek (3. 6. 2026)
Pohoda 2026 aj v znamení drum and bass, spolu s Drumatique crew chystá špeciálnu festivalovú noc (22. 4. 2026)
Festival Pohoda vypredal 30-tisíc lístkov, navyšuje kapacitu o 10 % (15. 4. 2026)
Festival Pohoda predstavuje divadelný program na svoj jubilejný 30. ročník (20. 3. 2026)
Pohoda 2026 aj v znamení techna a tanečnej hudby (13. 3. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zomrela speváčka Bonnie Tyler, hlas legendárnej piesne Total Eclipse of the Heart
Zomrela speváčka Bonnie Tyler, hlas legendárnej piesne Total Eclipse of the Heart
<< predchádzajúci článok
Príbeh skupiny ABBA ukazuje cenu slávy, talentu aj nesmrteľných melódií
Príbeh skupiny ABBA ukazuje cenu slávy, talentu aj nesmrteľných melódií