Zomrela speváčka Sinéad O’Connor, známa najmä pre jej hit Nothing Compares 2 U

Sinéad Marie Bernadette O'Connor



... zaujala verejnosť už počas 80. rokov minulého storočia, a to vďaka debutovému albumu The Lion And The Cobra (1987).



Celosvetovú slávu jej však priniesla v roku 1990 spomenutá pieseň Nothing Compares 2 U. Hit bol súčasťou jej druhej štúdiovky I Do Not Want What I Haven't Got (1990), na ktorú postupne nadviazala nahrávkami Am I Not Your Girl? (1992), Universal Mother (1994), Faith And Courage (2000), Sean-Nós Nua (2002), Throw Down Your Arms (2005), Theology (2007), How About I Be Me (And You Be You)? (2012) a I'm Not Bossy, I'm The Boss (2014).



Speváčka zanechala po sebe tri deti. Jej syn Shane zomrel vlani vo veku 17 rokov.

Profil írskej speváčky Sinéad O'Connorovej





Sinéad O'Connorová sa narodila v írskom Dubline 8. decembra 1966. Jej otec bol právnik, matka krajčírka. Rodičia sa rozviedli, keď bola ešte v útlom veku. Pri agresívnej matke prežila ťažké detstvo a po tom, ako ju prichytili kradnúť v obchode, skončila v polepšovni. Jej hudobná kariéra odštartovala, keď ju objavil miestny bubeník skupiny In Tua Nua. Pred dokončením školy ušla do Dublinu, kde hrávala na gitare na ulici a v puboch.



Jej debutový štúdiový album The Lion and the Cobra vyšiel v roku 1987 a dostalo sa mu medzinárodného uznania. Nasledoval jej druhý štúdiový album I Do Not Want What I Have't Got (1990), ktorý sa stal jej najväčším úspechom. Predalo sa z neho viac ako sedem miliónov kópií po celom svete. Jeho hlavným singlom bola skladba Nothing Compares 2 U, ktorej text napísal americký hudobník Prince.



Singel sa v roku 1990 stal svetovým singlom číslo jeden na udeľovaní cien Billboard Music Awards. Pieseň bola zároveň nominovaná na štyri ceny Grammy: najlepší album, najlepšia pieseň, najlepšia speváčka a najlepší alternatívny album. Video k tejto skladbe získalo cenu MTV za klip roka. Časopis The Rolling Stone ju v roku 1991 označil za umelkyňu roka.



O'Connorová vydala desať štúdiových albumov. Za viacero z nich získala medzinárodné ocenenia. Jej tvorba zahŕňala aj filmovú hudbu, spolupracovala s rôznymi ďalšími umelcami a vystupovala tiež na charitatívnych koncertoch. Jej memoáre Spomienky z roku 2021 sa stali bestsellerom.



Po O'Connorovej zostali tri deti. Jej syn Shane si zobral život pred rokom a pol vo veku 17 rokov. O'Connorová dlhé roky trpela duševnou chorobou. V roku 2017 si zmenila meno na Magda Davittová. O rok neskôr konvertovala na islam a znova si zmenila meno, tentoraz na Shuhada Sadaqatová. V uplynulom období však verejne vystupovala pod svojím pôvodným menom a trávila čas v írskom grófstve Roscommon a v Londýne.



