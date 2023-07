Samsung Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5: Flexibilita a všestrannosť bez kompromisov

Spoločnosť Samsung Electronics dnes predstavila piatu generáciu skladacích telefónov Galaxy, Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Originálna skladacia konštrukcia ponúka používateľom jedinečný zážitok, ktorý len umocňuje elegantný kompaktný dizajn, bohaté možnosti personalizácie a skvelý výkon. Dizajn je oproti predchádzajúcim generáciám ešte inovatívnejší vďaka novo navrhnutým pántom Flex Hinge, ktoré dodávajú novým telefónom elegantný a zároveň robustný dizajn. Medzi ďalšie skvelé vlastnosti patria vynikajúce parametre, výkon fotoaparátu a videokamery, ale aj funkcie ako FlexCam na snímanie z neobvyklých uhlov. Ak k tomu pridáme špičkový procesor a dlhšiu výdrž batérie, je jasné, že nové prírastky do radu Samsung Galaxy Z výrazne rozširujú možnosti smartfónov, či už otvorených alebo zatvorených.

„Samsung so svojimi skladacími telefónmi prináša do mobilného sveta skutočnú revolúciu, vytvára nový štandard a neustále ho zdokonaľuje,“ uviedol TM Roh, prezident a generálny riaditeľ divízie Mobile eXperience spoločnosti Samsung Electronics. „Každý deň si naše skladacie telefóny kupuje čoraz viac ľudí, pretože chcú zážitky, ktoré im žiadne iné zariadenie nemôže ponúknuť. A my máme v úmysle aj naďalej uspokojovať ich priania a potreby – najhorúcejším dôkazom sú Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5.“

Dlhodobá vášeň spoločnosti Samsung pre inovácie a nadšenie spoločnosti pre skladacie zariadenia prispeli k vzniku skutočne všestranných telefónov. Spoločnosť Samsung od začiatku zdokonaľovala a vylepšovala rad Galaxy Z v pevnej viere v obrovský potenciál skladacieho formátu, pričom naplno využívala svoje postavenie svetového lídra v oblasti výskumu, vývoja a výroby. Či už vytvárate kreatívny obsah na Galaxy Z Flip5 s novou funkciou Flex Window[i], alebo si užívate dokonalé multitaskingové možnosti Galaxy Z Fold5, nový rad dokáže nielen splniť, ale aj ďaleko prekonať očakávania dnešných náročných používateľov.

Okrem toho výrobcovia oboch telefónov mysleli aj na odolnosť a trvanlivosť. Hlavný displej je v oboch prípadoch vybavený vrstvou absorbujúcou nárazy a celkovo pevnejším prevedením[ii]. Okrem toho sú oba telefóny vybavené štandardom IPX8[iii], rámami typu Armor Aluminum a ochranným sklom Corning® Gorilla® Glass Victus® 2[iv], ako na okne Flex Window, tak aj na zadnom kryte. Galaxy Z Flip5 aj Galaxy Z Fold5 ponúkajú používateľom potrebnú bezpečnosť a ochranu, k čomu prispieva aj špeciálna konštrukcia Flex Hinge. Nový integrovaný pánt využíva konštrukciu s dvojitou koľajničkou, ktorá tlmí a rozptyľuje nárazy.

Galaxy Z Flip5: Dokonalý vreckový kreatívny nástroj bez kompromisov

Galaxy Z Flip5 ponúka štýlovo jedinečný zážitok so skladacím vreckovým zariadením navrhnutým špeciálne pre kreatívnych jednotlivcov.

Okno Flex Window je takmer 4x väčšie ako bolo pri predchádzajúcej generácii[v] a ponúka celý rad známych aj úplne nových funkcií a možností. Používatelia si okrem iného môžu do značnej miery prispôsobiť jeho dizajn podľa vlastného vkusu – na výber majú štýlové rámčeky alebo dokonca mnoho typov digitálnych a analógových ciferníkov, ktoré sa okrem iného môžu zhodovať s ciferníkmi nastavenými na zariadení Galaxy Watch6[vi]. K zariadeniu Galaxy Z Flip5 je možné zakúpiť nový dizajnový kryt Flipsuit[vii] s vymeniteľnou NFC kartou, ktorý ešte viac rozširuje možnosti personalizácie.

Aj v zatvorenom stave ponúka Galaxy Z Flip5 viac ako predchádzajúca generácia. V okne Flex Window sa dokážu rýchlo a jednoducho zobraziť rôzne užitočné informácie. Widgety alebo miniaplikácie poskytujú predpoveď počasia, ovládacie prvky pre audio prehrávač[viii], alebo najnovšie ceny akcií vo widgete Google Finance. Všetky widgety možno zobraziť a prepínať medzi nimi jednoduchým dotykom displeja v režime Multi Widget View. V zatvorenom stave si tiež môžete prečítať oznámenia a získať prístup k rýchlym nastaveniam Wi-Fi alebo Bluetooth. Môžete tiež prechádzať zoznamom hovorov a odpovedať na zmeškané hovory alebo na textové správy pomocou prednastavených replík. K dispozícii je však aj plnohodnotná klávesnica QWERTY alebo história konverzácií.

Vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a funkciám je Galaxy Z Flip5 jednoducho najvšestrannejší zo všetkých telefónov Samsung Galaxy. Vďaka rozmernému oknu Flex Window si môžete pohodlne snímať selfie pomocou špičkového zadného fotoaparátu. Režim FlexCam umožňuje snímať z rôznych uhlov bez manuálnej manipulácie s telefónom. Pomocou režimu Flex Mode[ix] si viete rýchlo a jednoducho prezerať a upravovať snímky. V okne Flex Window je možné pomocou režimu Quick View fotografie hodnotiť, upravovať ich tónalitu alebo ich odstrániť. A keď nasnímate fotografiu priateľa, môže si ju pozrieť v režime Flex Window a v režime Dual Preview[x] ju hneď aj upraviť. Dokonca aj v teréne viete snímať dokonale ostré snímky pomocou funkcie Super Steady a vďaka funkcii Auto Framing[xi] nikto nezostane mimo záberu.

Špičkovým fotografiám v Galaxy Z Flip5 navyše pomáha aj pokročilá umelá inteligencia. Dokonca aj pri slabom osvetlení môžete využiť obľúbené funkcie nočného fotografovania. Systém spracovania signálu (ISP) poháňaný umelou inteligenciou spoľahlivo odstráni všetok rušivý šum, ktorý škodí nočným záberom, a zároveň zvýrazní detaily a farby v zábere. A pri fotografovaní z diaľky príde vhod digitálny 10-násobný zoom[xii].

Galaxy Z Fold5: dokonalý nástroj na všetky druhy práce s obrím displejom

Hlavnými prednosťami telefónu Galaxy Z Fold5 sú obrovský displej a batéria s dlhou výdržou[xiii], a to všetko v najtenšom a najľahšom tele zo všetkých doterajších telefónov Galaxy Z[xiv]. Zmestí sa všade a má jednoznačne najvyšší výkon.

Modely Galaxy Z Fold už tradične patria k špičkovým pracovným nástrojom na každý deň s veľkým displejom a bohatým balíkom funkcií, ako sú Multi Window[xv] a App Continuity[xvi], až po sofistikované nástroje, ako sú Taskbar alebo pracovná lišta[xvii], možnosť presúvať a kopírovať súbory či optimalizácia aplikácií tretích strán. Tretia generácia priniesla v roku 2021 pero S Pen (Fold)[xviii], ktoré v súčasnej podobe vývojári vyladili tak, aby sa ním naozaj ľahko písalo na Galaxy Z Fold5. Tieto a ďalšie vlastnosti a funkcie sa budú naozaj hodiť pri práci v teréne, používatelia zvládnu aj náročné úlohy prakticky kdekoľvek na svete.

Vylepšená lišta Taskbar umožňuje rýchlo prepínať medzi často používanými aplikáciami. Teraz zobrazuje až štyri naposledy použité aplikácie. K dispozícii je aj nová funkcia presúvania súborov oboma rukami[xix], ktorá môže byť užitočná aj pri práci – najmä pri presúvaní súborov z obrazovky na obrazovku. Napríklad stačí jedným prstom podržať obrázok v aplikácii Galéria a druhým prstom otvoriť aplikáciu Poznámky, do ktorej presúvate fotografiu. Vyskakovacie okná[xx] umožňujú nechať aplikáciu spustenú na pozadí a používať ju len vtedy, keď ju potrebujete – môžete si tak pozrieť videoklip, zatiaľ čo sa o ňom rozprávate s priateľmi. Keď niekto napíše správu, okno správy sa zobrazí na boku obrazovky.

Nové tenšie[xxi] a kompaktnejšie pero S Pen (Fold)[xxii] umožňuje oveľa ľahšie písanie poznámok či písanie v reálnom čase a lepšie sa zmestí do vrecka. Ochranné puzdro s perom S Pen[xxiii] má takmer rovnakú hrúbku[xxiv] ako bežné puzdro pre Fold a navyše je k dispozícii v rôznych farbách a štýloch[xxv].

Vďaka 7,6-palcovému alebo 19,3 cm[xxvi] veľkému hlavnému displeju telefónu môžete robiť veľa vecí v teréne alebo na cestách – napríklad sledovať filmy či videá v režime na šírku aj na výšku. Maximálny jas displeja sa zvýšil o viac ako 30 % na hodnotu 1 750 nitov[xxvii], takže je obraz dobre viditeľný aj na jasnom slnečnom svetle.

O to, aby si hráči mohli vychutnať najväčší displej, aký kedy bol v telefóne Galaxy, sa stará špičkový procesor Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy[xxviii]. Podporuje pokročilú grafiku a umožňuje dynamické hranie viacerých hier s pomocou umelej inteligencie.

Vďaka pokročilému systému chladenia s inteligentnou distribúciou tepla zvládne Galaxy Z Fold5 bez problémov plnohodnotný herný maratón bez zasekávania alebo straty výkonu.

Ako slúžiť planéte?

Spoločnosť Samsung naďalej pokračuje v práci na svojej environmentálnej vízii a urýchľuje opatrenia na dosiahnutie svojich environmentálnych cieľov. Medzi tieto ciele patrí dosiahnutie nulových emisií uhlíka v divízii Device eXperience do konca roka 2030.

Výsledkom je, že pri výrobe Galaxy Z Flip5 aj Fold5[xxix] sa použila širšia škála recyklovaných materiálov[xxx] ako pri predchádzajúcich generáciách. Patrilo k nim napríklad recyklované sklo a hliník pred spotrebou a recyklované plasty po spotrebe z vyradených rybárskych sietí, sudov na vodu a PET fliaš. Dokonca aj papier použitý na výrobu krabíc[xxxi], v ktorých sa telefóny predávajú sú 100 % recyklované[xxxii].

Samsung zároveň počíta s tým, že majitelia chcú svoje telefóny používať dlhšie. Pri oboch zariadeniach spoločnosť garantuje päť rokov bezpečnostných aktualizácií a štyri budúce generácie operačného systému.

Galaxy Z Flip5 bude k dispozícii vo farbách: zelená, grafitová, béžová a fialová[xxxiii]. Okrem toho je k dispozícii celý rad príslušenstva[xxxiv], napríklad priehľadný kryt s odnímateľným úchytom na príslušenstvo, zadný kryt z eko kože, dizajnový kryt FlipSuit alebo veľmi praktický silikónový kryt s držiakom na prst.

Galaxy Z Fold5 sa bude predávať v modrej, čiernej a béžovej[xxxv] farbe. Príslušenstvo opäť zahŕňa najmä štýlové a praktické puzdrá – ochranné puzdro s perom S Pen, priehľadný kryt s odnímateľným úchytom na príslušenstvo, zadný kryt z eko kože alebo ochranný kryt so stojančekom a pútkom na pripevnenie[xxxvi].

Ceny, ponuka a dostupnosť na Slovensku

Mobilné telefóny Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5 je možné na Slovensku predobjednať od 26. júla a v predajniach budú k dispozícii od 11. augusta 2023.

Zákazníci, ktorí si zakúpia Galaxy Z Flip5 alebo Galaxy Z Fold5 v období od 26. júla do 10. augusta (vrátane), alebo do vypredania zásob, získajú model s dvojnásobnou kapacitou pamäte za cenu modelu s nižšou kapacitou. Okrem toho môžu záujemcovia po registrácii v aplikácii Samsung Members odpredať svoje staré zariadenie a získať výkupný bonus vo výške 150 EUR v prípade kúpy modelu Galaxy Z Flip5 a 200 EUR v prípade kúpy modelu Galaxy Z Fold5. Okrem uvedených bonusov získajú zákazníci pri kúpe nových modelov do 31. júla 2024 automaticky Galaxy Premier Service na 1 rok.

Dostupné farby, veľkosti úložiska a navrhované maloobchodné ceny:

MODEL VEĽKOSŤ ÚLOŽISKA FARBY ODPORÚČANÁ MALOOBCHODNÁ CENA ÚVODNÁ PONUKA „VYŠŠIA PAMÄŤ ZA NIŽŠIU“ ODPORÚČANÁ MALOOBCHODNÁ CENA PO ZĽAVE (26. 7. - 10. 8. 2023) Galaxy Z Flip5 8 + 256 GB šedá* zelená, fialová, béžová grafitová 1199 eur - 8 + 512 GB 1319 eur 1199 eur Galaxy Z Fold5 12 + 256 GB šedá*, čierna, modrá, béžová 1899 eur - 12 + 512 GB 2019 eur 1899 eur 12 + 1 TB** čierna, modrá, béžová 2259 eur 2019 eur

* exkluzívne v e-shope https://www.samsung.com/sk/

** exkluzívne v e-shope https://www.samsung.com/sk/ a v značkových predajniach Samsung

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny výrobcu. Predajné ceny sa môžu u jednotlivých predajcov líšiť. Špeciálne ponuky nemusia byť k dispozícii u všetkých predajcov.