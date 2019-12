Zomrela Sue Lyonová, 14-ročná Lolita z Kubrickovho filmu

Sue Lyonová v úlohe Lolity vo filme Lilita z dielne režiséra Stenleyho Kubricka. Foto: Screenshot z Youtube videa Foto: Screenshot z Youtube videa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 28. decembra (TASR) — Vo veku 73 rokov zomrela vo štvrtok americká herečka Sue Lyonová, ktorú režisér Stanley Kubrick ako 14-ročnú obsadil do úlohy Lolity v rovnomennom filme. Informoval o tom v piatok magazín Variety.Lyonová zomrela v Los Angeles. Jej dlhoročný priateľ Phil Syracopoulos pre denník New York Times povedal, že už nejaký čas ju sužoval zlý zdravotný stav.Lyonovej herecká kariéra trvala v rokoch 1959 - 1980. Jej najvýznamnejšou úlohou bola titulná postava v Kubrickovom o filme Lolita z roku 1962, ktorý je prvou adaptáciou Nabokovovho rovnomenného románu napísaného v roku 1955 o mužovi stredného veku, sexuálne posadnutom mladým dievčaťom. Lyonová rolu získala spomedzi viac ako 800 uchádzačiek; samotný Nabokov ju označil za "dokonalú nymfu".Nabokovov román bol vnímaný ako škandalózny. Vzhľadom na vtedajšie obmedzenia zo strany organizácie MPAA, ktorá v USA hodnotí prístupnosť filmov, boli v Kubrickovej snímke oslabené provokatívnejšie pasáže literárnej predlohy. Kubrick neskôr uviedol, že keby vedel, aké veľké obmedzenia cenzúra požaduje, asi by sa k natočeniu filmu nikdy neodhodlal.Sue Lyonová sa narodila v Davenporte v štáte Iowa. Jej matka sa s rodinou presťahovala najskôr do Dallasu a potom do Los Angeles, kde sa Lyonová začala venovať herectvu. Začínala v televíznom seriáli The Loretta Young Show, ktorý sa v rokoch 1953 - 1961 vysielal na stanici NBC. Malú úlohu dostala aj v seriáli Dennis the Menace (1959). Za úlohu vo filme Lolita získala v roku 1963 cenu Zlatý glóbus.Po Lolite stvárnila Lyonová zvodnú tínedžerku aj v snímke The Night of the Iguana (Noc s leguánom, 1964) režiséra Johna Hustona. Účinkovala aj vo filme 7 Women (1966, r. John Ford) alebo kriminálnej dráme Tony Rome (1967, r. Gordon Douglas), kde sa v hlavnej úlohe objavil Frank Sinatra.Účinkovala i v televíznych seriáloch, napríklad "Love, American Style", Fantasy Island, Kriminálne oddelenie (Police Story) či Night Gallery.Poslednú úloha stvárnila v horore Aligátor z roku 1980.Lyonová bola niekoľkokrát vydatá. jedným z jej manželov bol Cotton Adamson, ktorý bol odsúdený za vraždu druhého stupňa a lúpež. Z manželstva s Rolandom Harrisonom mala dcéru Nonu.