Zomrela trénerská legenda rakúskeho futbalu, Otto Barič vo veku 88 rokov podľahol koronavírusu

Dvakrát v európskom finále

Formoval rakúsky futbal

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 88 rokov v sobotu v Záhrebe zomrel niekdajší skvelý futbalový tréner Otto Barič. Infikoval sa koronavírusom a chorobe napokon podľahol. Otto Barič tridsať rokov formoval rakúsku futbalovú scénu - s úspechom, charizmou a legendárnymi víťazstvami.Muž s prezývkou "Otto Maximal" vybojoval s troma klubmi dokopy sedem titulov majstra Rakúska a dvakrát bol aj vo finále európskych pohárových súťaží.Dva rakúske ligové tituly získal s Admirou Wacker (1971, 1972), tri s Rapidom Viedeň (1983, 1987, 1988) a dva so Salzburgom (1994, 1995). S Rapidom pridal aj štyri domáce pohárové triumfy, z toho dvakrát v rámci tzv. víťazného double.Vrcholom jeho trénerskej štácie v Rapide bola účasť vo finále Pohára víťazov pohárov v roku 1985. Jeho zverenci vtedy v Rotterdame podľahli hráčom Evertonu (1:3).Fanúšikovia Austrie Salzburg nezabudnú na postup do finále Pohára UEFA v roku 1994 proti Interu Miláno (dvakrát prehra 0:1).Rakúsky klub pod vedením Bariča na ceste do finále vyradil aj Eintracht Frankfurt a Karlsruher SC, čím prerušil 17 zápasov trvajúcu sériu prehier rakúskych tímov s nemeckými mužstvami. V 1. kole si vtedy hráči Salzburgu poradili aj so slovenským zástupcom DAC Dunajská Streda.Na reprezentačnej úrovni Barič trénoval Rakúšanov (1999 - 2001), Chovátov (2002 - 2004) aj Albáncov (2006 - 2007). Výraznejší úspech však nedosiahol. Chorvátov sa mu síce podarilo priviesť na ME 2004, tam sa však rozlúčili v skupinovej fáze."Pre rakúsky futbal toho urobil veľmi veľa, formoval ho dlhé roky na klubovej aj reprezentačnej úrovni. Preto mu právom patrí čestné miesto v našej futbalovej histórii," uviedol prezident Rakúskeho futbalového zväzu Leo Windtner na portáli ORF.