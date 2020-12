Mikaela Shiffrinová vyhrala obrovský slalom Svetového pohára v Courcheveli.

Shiffrinová dosiahla 67. triumf na podujatiach SP a prvý od 26. januára. V historických tabuľkách sa vyrovnala Rakúšanovi Marcelovi Hirscherovi. Viac majú na konte už iba Švéd Ingemar Stenmark (86) a jej krajanka Lindsey Vonnová (82). V obrovskom slalome si Shiffrinová pripísala dvanásty úspech, v Courcheveli vyhrala už tretiu súťaž v tejto disciplíne a celkovo piate preteky.

„Som naozaj hrdá na to, ako som lyžovala, bol to neuveriteľný deň. Je to špeciálny moment, nevedela som, či sa dokážem vrátiť na takúto úroveň. V prvom kole sa mi to podarilo, ale nebola som si istá, či budem mať dostatok síl na druhé kolo. Vyžaduje si to veľmi veľa energie. Je to víťazstvo pre celý môj tím, pre moju mamu. Dnes som nelyžovala sama, mnoho ľudí mi dodávalo silu,“ citoval portál laola1.at Shiffrinovú, ktorá prerušila predchádzajúcu sezónu po nečakanom úmrtí otca. Jej návrat v tomto ročníku pribrzdili zdravotné problémy.

Organizátori preložili druhý „obrák“ v Courcheveli z nedele a zjazdovku museli pripraviť po napadnutí hrubej vrstvy mokrého snehu. Švajčiarsky tréner nachystal trať s prudkými zmenami rytmu, ktorá narobila problémy viacerým pretekárkam aj z elitnej žrebovanej sedmičky. Kritické boli predovšetkým posledné tri veľmi zavreté brány. Shiffrinová viedla už po prvom kole pred Taliankou Martou Bassinovou, ktorá sa radovala v úvodných dvoch „obrákoch“ tejto zimy, a vypracovala si náskok 7 stotín sekundy. Brignoneová na tretej pozícii zaostávala o 0,14 s.

Vlhová štartovala s číslom 6, vo vrchnej pasáži sa snažila držať vysokú stopu a včas časovať oblúky. V strednej časti sa však nechala rozhodiť a už sa nedokázala vrátiť do rytmu, na treťom medzičase zaostávala o vyše pol sekundy. Tieto ťažkosti vyústili až do vypadnutia tesne pred cieľom, prvé kolo nedokončili z elitnej skupiny ani Nórka Mina Fürst Holtmannová a Novozélanďanka Alice Robinsonová. Pod sekundové manko sa zmestili už len členky druhej žrebovanej skupiny 8 – 15, Rakúšanka Stephanie Brunnerová (+ 0,70 s) a Worleyová (+ 0,88 s).

Vlhová si myslí, že to nezvládla, lebo išla príliš priamo. „Tretiu bránu pred koncom som neudržala silu, ktorá na mňa pôsobila. Lyže ma vyhodili a už som nestihla ďalšiu bránu. Organizátori to pripravili dobre, aj keď trať nebola úplne ideálna, bola trošku rozbitá a naozaj ťažká. Podmienky však boli rovnaké pre všetky, každá bojovala, ako mohla. Mne sa to príliš nepodarilo a veľmi ma to mrzí. Vyhovovalo mi, ako bola trať postavená, začiatok som išla fajn, ale od polovice som sa začala trápiť a bojovala som sama so sebou. Poslednú strminu som nešla vôbec dobre,“ povedala Vlhová pre RTVS.

V druhom kole nemohla Vlhová využiť trať, ktorú mal na starosti jej tím. Worleyová sa na pódium vyšvihla z piateho miesta. Brignoneová sa v náročnej prostrednej pasáži skĺzla po vnútornej lyži, ale dokázala odvrátiť takmer nevyhnutný pád a dokonca si zachovať dostatočnú rýchlosť na to, aby v cieli skončila v zelených číslach. Jej krajanka sa dopustila identickej chyby, no Bassinová ju už nemohla ustáť a vypadla. Shiffrinová síce na druhom medzičase klesla do červených čísel, kritickú časť však na rozdiel od súperky v boji o víťazstvo zvládla bezchybne, vďaka čomu nabrala výrazný náskok a ten si postrážila až do cieľa. (tasr)

Výsledky obrovského slalomu SP v Courcheveli:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:19,63 min, 2. Federica Brignoneová (Tal.) + 0,82 s, 3. Tessa Worleyová (Fr.) + 1,09, 4. Michelle Gisinová (Švaj.) + 1,20, 5. Katharina Liensbergerová + 1,54, 6. Stephanie Brunnerová (obe Rak.) + 1,81, 7. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) + 2,09, 8. Ricarda Haaserová (Rak.) + 2,26, 9. Sofia Goggiová (Tal.) + 2,27, 10. Sara Hectorová (Švéd.) + 2,29, …, Petra VLHOVÁ (SR) nedokončila 1. kolo.

Celkové poradie SP (po 6 z 34 súťaží):

1. VLHOVÁ 420 bodov, 2. Shiffrinová 275, 3. Marta Bassinová (Tal.) 258, 4. Gisinová 257, 5. Brignoneová 248, 6. Liensbergerová 220

Poradie v obrovskom slalome (3 z 9):

1. Brignoneová 205 bodov, 2. Bassinová 200, 3. Shiffrinová 150, 4. Gisinová 132, 5. Hectorová 124, 6. VLHOVÁ 120