Zomrela Viola Milana Ježková, praneter Milana Rastislava Štefánika

Stredné meno po Štefánikovi

Mnohé tragédie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 92 rokov zomrela praneter generála Milana Rastislava Štefánika - Viola Milana Ježková, rodená Polívková. V tlačovej správe o tom informoval redaktor a publicista Slovenského rozhlasu Martin Jurčo.Praneter jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín zomrela 16. augusta v Trnave, posledná rozlúčka sa konala 20. augusta v Trnave.Ježková sa narodila 27. septembra 1928 v Lučenci. Stredné meno Milana dostala práve po Štefánikovi. Bola najstaršou žijúcou členkou rodiny v línii po Štefánikovej sestre Oľge. Ako mladá sa vydala za Štefana Borského, z manželstva sa im narodili dve dcéry, Viola a Alena.Po rozvode ju pracovné povinnosti zaviedli do Podbrezovej, kde sa zoznámila so svojím druhým manželom, architektom Jiřím Ježkom, s ktorým mala syna Zdeněka. Manžel Jiří Ježek zomrel na jar roku 1977. Po jeho smrti sa neskôr presťahovala do Zvolena, do rovnakého bytového domu, v ktorom bývala jej mama, spolu so svojím manželom.Ďalších 44 rokov žila bez partnera. Vo Zvolene žila viac ako tri desaťročia, pričom doopatrovala svoju mamu Oľgu Koričanskú, ktorá zomrela v roku 1989 a jej druhého manžela Štefana Koričanského, ktorý zosnul o dva roky neskôr. Vo svojom živote sa Viola Milana Ježková musela vyrovnať s mnohými tragédiami.V roku 1938 ako 10-ročná prišla pri tragickej automobilovej nehode o otca Vladimíra Polívku, profesora učiteľského ústavu a poslanca Národného zhromaždenia v Prahe. V roku 1982 tragicky zomrel aj jej brat Vladimír Polívka. O štyri roky neskôr prišla aj o sestru Oľgu Lackovú, rodenú Polívkovú. V roku 2008 sa musela vyrovnať so stratou dcéry Aleny.Ježková pracovala celý život ako úradníčka. Vzhľadom na svoj zdravotný stav sa zo Zvolena v roku 2017 presťahovala do Trnavy k svojej dcére Viole, ktorá sa o ňu starala až do smrti.