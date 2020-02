Zomrela významná matematička NASA, Katherine Johnson sa dožila úctyhodných 101 rokov

Pracovala aj pre predchodcu NASA

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 101 rokov zomrela americká matematička Katherine Johnson, ktorej práca bola kľúčová pre pilotované vesmírne misie amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA ) . Šéf NASA Jim Bridenstine na Twitteri oznámil, že vedkyňa skonala v pondelok ráno.Jej "rodina z NASA" podľa jeho slov "nikdy nezabudne na odvahu Katherine Johnson a míľniky, ktoré by sme bez nej nemohli dosiahnuť". "Jej príbeh a dôstojnosť budú naďalej inšpirovať svet," dodal.Katherine Coleman Goble Johnson sa narodila 26. augusta 1918. Patrila do skupiny matematikov, ktorí v začiatkoch NASA manuálne robili pre úrad výpočty trajketórií letov a zemských orbít, a pracovala aj pre predchodcu NASA, Národný poradný výbor pre letectvo (National Advisory Committee for Aeronautics, NACA).Pôvodne sa v práci zameriavala na lietadlá a ďalšie výskumy. Neskôr začala pre NASA pracovať na Projekte Mercury, prvom americkom pilotovanom vesmírnom programe.Johnson v roku 1961 robila výpočty pre misiu Freedom 7 Alana Sheparda, prvého Američana vo vesmíre. O rok neskôr manuálne overila počítačové výpočty letu Johna Glenna po obežnej dráhe Zeme.Do roku 1958 Johnson a ďalšie Afroameričanky pracovali v rasovo segregovanej výpočovej jednotke v súčasnom Langleyho výskumnom Centre v Hamptone v štáte Virgínia. Ich príbeh a práca inšpirovali snímku Skryté čísla (2016), ktorá si vyslúžila tri nominácie na Oscara.Americký prezident Barack Obama v roku 2015 udelil Johnson Prezidentskú medailu slobody, najvyššie civilné ocenenie v Spojených štátoch.