ZOO Bojnice: Dnes uskutočnil transport dvoch sloníc do novopostaveného pavilónu africkej fauny. (foto a video)

Národná zoologická záhrada Bojnice ako jediná na Slovensku chová od roku 1984 slony africké (Loxodonta africana). Dve slonice, ktoré dostali meno Maja a Gula pochádzajú z afrického štátu Zimbabwe, kde boli odchytené v marci 1983 ako opustené mláďatá. Do bojnickej zoo ich 28. augusta 1984 v neskorých popoludňajších hodinách priviezol holandský kamión obchodníka Van den Brinka ako 2 ročné mláďatá. Po privezení do Európy strávili v karanténnej stanici v Poľsku približne jeden rok. V dobe odchytu bojovalo Zimbabwe už tretí rok s veľkým suchom, slonie stáda zničili zvyšky už aj tak biednej vegetácie, následkom čoho hynuli stovky vzácnych zvierat, medzi nimi aj samotné slony. Z toho dôvodu bolo prikročené k regulovanému zníženiu ich stavu. Niekoľko desiatok odchytených mladých slonov, ktoré boli vo vyhovujúcom veku (už vedeli samostatne prijímať potravu, ale ešte neboli veľké na transport), malo to šťastie, že boli ponúknuté svetovým zoologickým záhradám. Nakoľko v dobe ich príchodu do zoo bol pavilón slonov ešte rozostavaný, boli dočasne umiestnené v budove „karantény pre kopytníky“, v časti, ktorá bola pre nich špeciálne vybudovaná. Mladé slonice boli dňa 8.12.1984 premiestnené do novopostaveného pavilónu, ktorého kolaudácia slávnostne prebehla 18.12.1984. Nasledujúce roky boli privykaním sloníc na denný režim, ošetrovateľov, tréning (pokyny a cviky) a klimatické podmienky. Slony boli intenzívne cvičené, postupne zvládli približne 25 povelov, niektoré pomerne zložité – zložené z viacerých jednoduchých. Počas dlhoročnej histórie pavilónu slonov sa v ňom uskutočnili rôzne úpravy a to v budove, ako aj vo výbehu (rekonštrukcie, rozsiahla výmena a úpravy, ohradenie priestorov a pod.).

Koncom leta 2020 bol do vonkajšieho výbehu slonov umiestnený transportný box. Ošetrovatelia niekoľko mesiacov dve slonice trénovali a pripravovali k transportu. Slony majú výborné orientačné správanie, ktoré patrí k základným prejavom vrodeného správania. Charakterizuje ho opatrnosť až nedôverčivosť, ktorá má za následok preskúmavanie každého nového prostredia, do ktorého sa slon dostane, ale aj každého nového predmetu, ktorý sa objaví v ich životnom priestore.

Transport slonov realizovala spoločnosť Ekipa, „Hmotnosť každej slonice je okolo 4 000 kilogramov a samotný transportný box váži 2 500 kilogramov. Transport sloníc prebehol bez problémov, po odbornej, technickej a logistickej stránke bol dokonale zvládnutý“, priblížil vedúci zoologického odboru Branislav Tám.

Nová ubikácia africkej fauny je v 65 ročnej histórii bojnickej zoologickej záhrady jej najvýznamnejšou investíciou. Práce na nej sa začali 14. februára 2019 slávnostným poklepaním základného kameňa stavby. Finančné prostriedky na tento zámer schválený Vládou SR vyčlenilo Ministerstvo životného prostredia SR. Ubikácia africkej fauny je členená na päť častí a to časť pre ustajnenie slonov, zázemie pre zamestnancov, vonkajšie a vnútorné výbehy pre slony a návštevnícku časť. Stavba nového pavilónu sa realizovala v centrálnej časti zoo a je navrhnutá nielen pre súčasné dve slonice – Maju a Gulu, ale aj pre ďalšie slony, ktoré sa Národná zoo Bojnice pokúsi v budúcnosti získať. Nový pavilón je dôkazom neustále sa zlepšujúcich podmienok a starostlivosti o zvieratá v Národnej zoo Bojnice. Nielenže spĺňa najprísnejšie chovateľské kritériá, ale zároveň poskytne slonom komfortnejšie prostredie a väčší priestor na pohyb. Vybudovanie novej ubikácie pre africkú faunu nie je jediným zámerom bojnickej zoo, v budúcnosti sa budú realizovať ďalšie projekty, ktoré budú atraktívne pre návštevníkov a zvieratám zlepšia komfort a životné podmienky.

V moderných zoologických záhradách sa slony chovajú najmä z edukačných dôvodov, „Ich chov je náročný a nákladný, preto si ho môže dovoliť len niekoľko svetových chovateľských inštitúcií. Chov slonov v európskych zoologických záhradách je prísne koordinovaný a monitorovaný EEP programom. V súčasnosti (december 2020) je v 43 európskych zoo chovaných 182 slonov afrických“, uzavrel Branislav Tám.