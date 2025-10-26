Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 26.10.2025
 Meniny má Demeter
26. októbra 2025

ZOO Bratislava má novú samicu leva juhoafrického, na nové prostredie si stále zvyká – VIDEO


Do ZOO Bratislava dorazila nová obyvateľka - levica Leia zo ZOO Dvorec pri Borovanoch v Českej republike.



26.10.2025 (SITA.sk) - Do ZOO Bratislava dorazila nová obyvateľka – levica Leia zo ZOO Dvorec pri Borovanoch v Českej republike. Ako uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, do Bratislavy bola prevezená 8. októbra a momentálne sa v novom domove aklimatizuje. "Po období adaptácie sa postupne zoznámi so samcom Sambom, ktorý v bratislavskej ZOO žije od roku 2023 po príchode zo ZOO Hodonín," priblížila.


Samba pôvodne prišiel kvôli levici Jawe, s ktorou sa však nepodarilo vytvoriť pár. Jawa ho odmietala a toto leto uhynula. "Keďže levy sú spoločenské mačkovité šelmy, bolo dôležité pre samca nájsť novú partnerku," vysvetlila hovorkyňa.

Levica Leia sa narodila v ZOO Dvorec, kde sa dlhodobo venujú chovu levov juhoafrických. V roku 2017 sa tam podaril úspešný odchov piatich mláďat a o rok neskôr ďalších štyroch – Leia pochádza práve z tejto línie a má sedem rokov.

Levica si stále zvyká na nové prostredie, aktuálne ju môžu návštevníci vidieť v interiérovej časti výbehu. "Ak tam zrovna nebude, znamená to, že sa presunula do svojho zázemia; nechávame jej možnosť výberu, kým sa aklimatizuje," priblížila hovorkyňa s tým, že postupne ju budú chovatelia vypúšťať do exteriérovej časti výbehu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Levy patria medzi najspoločenskejšie druhy mačkovitých šeliem. V prírode žijú v skupinách, v ktorých spoločne lovia, vychovávajú mláďatá a chránia svoje územie. Lev juhoafrický, špecificky s bielym sfarbením, sa vo voľnej prírode vyskytuje len v oblasti Timbavati na hranici Krugerovho národného parku v Južnej Afrike. V prírode žije len niekoľko desiatok jedincov, preto je chov v zoologických záhradách kľúčový pre zachovanie tohto výnimočného druhu.




Zdroj: SITA.sk - ZOO Bratislava má novú samicu leva juhoafrického, na nové prostredie si stále zvyká – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

