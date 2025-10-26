|
Nedeľa 26.10.2025
Meniny má Demeter
26. októbra 2025
Nela Pocisková predstavuje najosobnejšiu skladbu svojej kariéry, venovanú svojim deťom – VIDEO
Tagy: Videoklip
Obľúbená herečka a speváčka Nela Pocisková prichádza s novou piesňou Všetko mám, ktorá je pre ňu výnimočná nielen hudobne, ale najmä osobne. Intímna skladba vznikla ...
26.10.2025 (SITA.sk) - Obľúbená herečka a speváčka Nela Pocisková prichádza s novou piesňou Všetko mám, ktorá je pre ňu výnimočná nielen hudobne, ale najmä osobne. Intímna skladba vznikla na jar tohto roku po vydaní spoločného EP s Majselfom, ktorý produkoval Maxx Miklós.
Už pri vzniku prvých tónov bolo jasné, že pôjde o jednu z najúprimnejších výpovedí jej tvorby. „Keď sme s Maxom počuli prvé akordy, hneď som vedela, že táto téma musí raz vzniknúť. Je to niečo, čo v sebe nosím dlho – jedna z nosných tém môjho života,“ hovorí autorka.
Hudobné autorstvo si Nela delí s Maxxom, text vznikol v spolupráci s Alexandrou “Sash” Okálovou, s ktorou ju spája blízke priateľstvo. „Saška vždy dokáže pretransformovať moje myšlienky na papier alebo jemne učesať’ moje vety. Obe sme mamy, takže sme sa pri texte vzájomne dopĺňali,“ vysvetľuje speváčka.
Novinka má pre Nelu silný osobný význam. Je venovaná jej deťom a opisuje zmenu, ktorú do života prináša materstvo. „Moje deti sú moje všetko. Je to téma, ktorá je mi najbližšia a som šťastná, že som sa odvážila ju vyjadriť v hudbe a pustiť ju von. Je to moja najintímnejšia spoveď, akú som doteraz napísala. Pre mňa má veľmi silnú výpovednú hodnotu a viem, že som vytvorila niečo, čo tu ostane navždy,” približuje Nela.
„Je to odkaz, ktorý si možno pozrú, keď budú veľkí. Moje deti mi zaplnili celý svet, sú pre mňa stredobodom vesmíru. Veľa ma učia, zrkadlia mňa samu a práve vďaka nim sa snažím byť najlepšou verziou seba samej. Je to neopísateľný pocit, keď vám vrátia lásku späť,” dodáva speváčka.
Námet na videoklip k piesni vznikol v predstavách samotnej Nely a zahrala si v ňom celá rodina, vrátane detí, ktorých tváre doposiaľ speváčka nezverejňovala.
„Bol to dlhší proces – rozmýšľala som, či je už ten správny čas, aby boli „odhálení“, pretože sa ich snažíme chrániť a nikde neukazovať. Chcela som ich však zobraziť aspoň symbolicky – autenticky, jemne, cez prepojenie videí od čias, keď boli bábätká, až po súčasnosť. Cieľom bolo len znázorniť čistú lásku a emóciu medzi nami – obyčajne, úprimne a ľudsky,” vysvetľuje Nela, emotívnu myšlienku vizuálneho zobrazenia skladby.
Nelinu víziu zhmotnili Lacko Palmai a Zuzka Šmatláková, s ktorými speváčka spolupracovala už v minulosti. „Už v prvej sekunde som vedela, že som v správnych rukách, pretože vytvorili majstrovské dielo s citom, vkusom, umením, hĺbkou a emóciou. Je to čistý obraz detí a nás dvoch – prepojených spomienkami,” pochvaľuje Nela spoluprácu.
Video sa nakrúcalo v priestoroch Divadla Ticho a spol., ktoré poskytlo zázemie po večernom predstavení. „S deťmi sme prišli večer, pustili si skladbu a jednoducho sme si spievali, tancovali a hrali sa. Lacko a Zuzka zachytili tie najúprimnejšie momenty – presne tak, ako to bolo,“ opisuje Nela.
„Deti to zvládli úžasne. Keď spievali skladbu so mnou, bolo to naozaj dojímavé. Vedia ju celú naspamäť a aj keď boli unavené, správali sa veľmi profesionálne. Myslím, že sme si to všetci veľmi užili,” približuje Nela prvú veľkú natáčaciu skúsenosť Lianky a Hektora, ktorej súčasťou bol aj Nelin životný partner Filip Tůma.
Nela posledný rok nezaháľala a produkciu rozbehla na plné obrátky. Teší sa vydaniu štúdiového albumu CESTA, aj EP s názvom 3 dni, ktoré nahrala s Majselfom. Spolu s Maxxom aktuálne pripravujú deväť nových skladieb, ktoré by mali tvoriť základ pripravovaného albumu. „Na jar by som určite chcela, aby album vyšiel. Do Vianoc plánujem ešte vydať vianočnú skladbu a od nového roka postupne predstavovať nové piesne,“ prezrádza Nela Pocisková. Okrem hudby ju čaká aj nový projekt a možno aj návrat do divadla.
Zdroj: SITA.sk - Nela Pocisková predstavuje najosobnejšiu skladbu svojej kariéry, venovanú svojim deťom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
