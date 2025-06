ZOO Bratislava oslavuje Medzinárodný deň rysov, v sobotu otvorí ich nový výbeh

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.6.2025 (SITA.sk) - ZOO Bratislava v stredu oslavuje Medzinárodný deň rysov, v sobotu 14. júna slávnostne otvorí ich nový výbeh. Ako informuje hovorkyňa ZOO Alexandra Ritterová , predstavenie nového výbehu sa bude konať o 10.00 so sprievodným programom do 15.00. Pre deti je pripravený vzdelávací ostrov s aktivitami a hrami, ihrisko s novými vodnými prvkami ako aj komentované kŕmenia zvierat.Rys ostrovid je najväčšou divo žijúcou mačkovitou šelmou Európy a pre ZOO Bratislava je ikonickým zvieraťom. „V prvom desaťročí svojej existencie ako jedna z prvých ZOO v Európe úspešne odchovala mláďatá tohto druhu a svoj úspech pretavila do loga," priblížila Ritterová. Nový päťnásobne väčší výbeh rysov ostrovidov sa nachádza v lesnej časti ZOO, v susedstve ich pôvodného výbehu. Oproti predchádzajúcemu je nový výbeh priestrannejší, s množstvom prírodných prvkov, podnetov, ale aj úkrytov, ktoré zvieratá potrebujú.„Súčasťou je aj výsadba vo výbehu a okolí, ktorá bude postupne meniť priestor na les," poznamenala hovorkyňa. Návštevníci budú môcť zvieratá pozorovať cez presklené náhľady, ktoré sú začlenené do výbehu. Zaujímavosťou je rysia piesková toaleta. Zo štyroch druhov rysa, ktoré na svete žijú, je rys ostrovid najväčší.„Stretnúť toto zviera vo voľnej prírode je pre jeho plachosť a skrytý spôsob života veľkým šťastím. V lesoch, v ťažko prístupných a odľahlých miestach, sa vďaka nenápadnému maskovaciemu sfarbeniu a pružnosti pohybuje ako duch," uviedla Ritterová. Ako vrcholový predátor má jediného skutočného nepriateľa - človeka. Aj keď patrí k zákonom chráneným a európsky významným druhom, stále je prenasledovaný a nelegálne lovený.