Pred 90 rokmi založili v USA spolok Anonymní alkoholici

Alkoholizmus je choroba mysle, emócií a tela. Podstatou vyliečenia je vydržať triezvy jeden deň, pričom každý z nasledujúcich má byť týmto jedným dňom. Toto pravidlo priviedlo v roku 1935 prvú skupinu alkoholikov z USA Akronu k úplnej triezvosti.





Bol to výsledok spolku, ktorý neskôr dostal názov Anonymní alkoholici (Alcoholics Anonymous - AA). Od založenia AA, ktorý v súčasnosti pôsobí vo viac ako 180 krajinách sveta, uplynie v utorok 10. júna 90 rokov.História AA sa začala písať v mestečku Akron v štáte Ohio, keď sa stretli dvaja beznádejní alkoholici - chirurg Robert Holbrook Smith (1879–1950) známy ako Dr. Bob a newyorský burzový maklér William Griffith Wilson (1895-1971), prezývaný Bill W.Už predtým existovala Oxfordská skupina, združujúca abstinentov, ktorí si zakladali na univerzálnych duchovných hodnotách v každodennom živote. Skupinu viedol kazateľ Samuel Shoemaker a za jeho pomoci sa Bill W. stal triezvym. Svoje zotavenie sa rozhodol posilňovať prácou s inými alkoholikmi a poskytoval im pomocnú ruku.Oxfordskú skupinu navštevoval aj Dr. Bob, ale triezvosť nedosiahol. Až stretnutie s Billom W. na neho zafungovalo. Dr. Bob naň išiel z podnetu manželky a neplánoval s Billom W. stráviť viac ako 15 minút. Nakoniec ich prvé stretnutie trvalo päť hodín. Ako sám priznal, ocitol sa tvárou v tvár so „spolutrpiacim“, ktorému sa podarilo vytriezvieť.Dr. Bob napriek medicínskemu vzdelaniu nepovažoval alkoholizmus za chorobu, sám "ťahal šnúru" 30 rokov. Až na základe Billovej pomoci 10. júna 1935 vytriezvel a už nikdy nepil.Následné obdobie Dr. Bob a Bill W. spolu trávili nespočetné hodiny vytváraním najlepšieho prístupu k alkoholikom. Pokladali ich z vlastnej skúsenosti za skupinu, ktorá sa zdráha poslúchať pokyny. Uvedomili si, že myslieť na triezvosť na jeden deň je dosiahnuteľnejšie ako čeliť predstave celoživotného boja. A tak prišli s konceptom 24 hodín. Spoločný úspech ich podnietil k založeniu AA.Dvojica najskôr začala pracovať s alkoholikmi v mestskej nemocnici v Akrone. Jeden z pacientov čoskoro dosiahol úplnú triezvosť. Vytvorili tak jadro prvej skupiny AA, aj keď tento názov zatiaľ nepoužívali. Na jeseň 1935 sformovali v New Yorku druhú skupinu alkoholikov. Tretia vznikla v Clevelande v roku 1939 a v priebehu štyroch rokov zo skupín vzišlo 100 triezvych alkoholikov.V tomto roku vydalo spoločenstvo svoju základnú učebnicu s názvom Anonymní alkoholici, známu ako Veľká kniha (The Big Book). Obsah, ktorý napísal Bill W. a recenzovali ho prví členovia, vysvetľoval filozofiu a metódy AA. Obe sú dodnes dobre známe ako „Dvanásť krokov uzdravenia“. Kniha obsahovala aj kazuistiky tridsiatich uzdravených členov. Od momentu vydania knihy bol ich rozvoj veľmi rýchly a podľa knihy sa spoločenstvo aj pomenovalo.O AA sa začal zaujímať časopis The Cleveland Plain Dealer, ktorý mu venoval sériu článkov. Tie vyvolali v Clevelande mnoho prosieb o pomoc. Skupina v meste mala len 20 členov, niektorí z nich boli triezvi sotva niekoľko týždňov. Napriek tomu boli poverení prácou s novými alkoholikmi. Výsledky boli výborné a počet členov sa v priebehu niekoľkých mesiacov rozrástol na 500.Medzičasom Bill W. s Dr. Bobom založili Nadáciu pre alkoholikov s malou kanceláriou v New Yorku. Jej úlohou bolo odpovedanie na otázky, korešpondencia a distribúcia knihy AA. Koncom roka 1940 počet členov AA dosiahol 2000. Keď v marci 1941 časopis The Saturday Evening Post uverejnil článok o AA, odozva bola obrovská. Do konca roka sa počet členov zvýšil na 6000.Do roku 1950 dosiahlo AA viac ako 100.000 uzdravených alkoholikov po celom svete. Nevyriešenou zostala otázka, ako tak početné a vzdialené skupiny dokážu udržať spoluprácu, princípy a efektivitu fungovania. Preto princípy vyplývajúce zo skupinových skúsenosti zhrnul Bill W. v "Dvanástich tradíciách AA". Vďaka nim do značnej miery zmizol chaos.V roku 1950 usporiadalo AA svoj prvý medzinárodný zjazd v Clevelande. V ten istý rok zomrel Dr. Bob. Po jeho smrti Bill W. dospel k záveru, že fungovanie AA nemôže zostať v rukách izolovanej správnej rady. V roku 1955 na 20. výročí fungovania Spoločenstva Bill W. odovzdal budúcu starostlivosť o AA jej správcom. Odvtedy sa AA stalo globálnym Spoločenstvom. Bill W. zomrel v januári 1971 na zápal pľúc.Zastúpenie AA dnes existuje v 180 krajinách, vrátane Slovenska, celosvetovo má takmer dva milióny členov a dodnes v Spoločenstve zohráva najdôležitejšiu úlohu anonymita.