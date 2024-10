ZOO Bratislava plánuje pokračovať so stavebnými úpravami, nový výbeh budú mať hrošíky aj rysy

Hrošíky dostanú aj nový bazén

priblížil manažér koncepcie rozvoja ZOO Marcel Dzurilla.

Väčší výbeh budú mať rysy

S vylepšovaním začali vlani

6.10.2024 (SITA.sk) - ZOO Bratislava plánuje pokračovať so stavebnými úpravami v rámci areálu, ale aj s výstavbou nových výbehov pre zvieratá.„Stavebné úpravy, ktoré sa začali v areáli ZOO Bratislava, sú prvými zmenami vychádzajúcimi z novej koncepcie rozvoja zoologickej záhrady," uviedla hovorkyňa ZOO Alexandra Ritterová. Ako dodala, už čoskoro dostanú nový výbeh diviaky lesné a hrošíky libérijské. Plánujú aj nový výbeh pre rysy ostrovidy.V uplynulých dňoch začali so stavebnými prácami na projektoch, ktoré pripravovali niekoľko mesiacov. Predchádzali im presuny zvierat, ktorých výsledkom sú väčšie a lepšie priestory.„Hrošíkom v susednom priestore vytvárame zelený výbeh s novým ochladzovacím bazénom. Ich pôvodný výbeh mal výmeru 250 metrov štvorcových, nový bude mať 1 070 metrov štvorcových. Vodná plocha sa im zväčší štvornásobne,"Najväčším prínosom pre hrošíky bude samostatná zelená plocha s vlastnou časťou bazéna pre samicu aj samca. „Súčasťou je aj revitalizácia verejného priestoru pred výbehom s novými povrchmi, mobiliárom a výsadbou. Práce by mali byť dokončené túto jeseň,“ dodal Dzurilla.Nový výbeh pre diviaky lesné vytvárajú v lesnej časti ZOO. Súčasťou je aj rozšírenie verejného priestoru o chodník pomedzi stromy s lavičkami, z ktorých bude možné diviaky pozorovať. Výbeh sa im zväčší 1,5-násobne.ZOO pripravuje aj projekt na nový väčší výbeh pre rysy ostrovidy, ktorý bude situovaný na mieste súčasného výbehu diviakov lesných.„Uvoľnený výbeh po diviakoch po stavebnej úprave poskytne rysom priestor s výmerou 1 020 metrov štvorcových, s množstvom stromov a prírody," uviedla Ritterová. Okrem stavebných úprav ZOO plánuje pokračovať aj v odstraňovaní a znižovaní oplotenia všade, kde je to možné.ZOO začala s vylepšovaním verejného priestoru už minulý rok. Opravili komunikácie, vymenili a doplnili mobiliár, osadili pitné fontány, hmlové brány a tieniace plachty pri detskom ihrisku.„Upravený priestor Dunajská promenáda nadväzuje na nové využitie ostrova na jazere, ktorý zmenili na letný výbeh pre lemury kata," poznamenal Dzurilla. Ďalším prvkom vylepšenia verejného priestoru bol novootvorený Gazdovský dvor, kde vznikli nové výbehy pre zvieratá.