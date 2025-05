ZOO Bratislava si pripomína 65. výročie od svojho otvorenia, stará sa o viac než tisíctristo zvierat

Časť areálu zobrala diaľnica

7.5.2025 (SITA.sk) - V piatok 9. mája uplynie 65 rokov od prvého otvorenia ZOO Bratislava . Ako informuje hovorkyňa ZOO Alexandra Ritterová , počas svojej existencie prešla mnohými zmenami, ktoré výrazne poznačili jej vývoj. „Svojou činnosťou a participáciou v záchranných programoch, prispieva k zachovaniu populácií vzácnych živočíchov," uviedla hovorkyňa. V súčasnosti má ZOO Bratislava v starostlivosti viac ako 1300 zvierat z takmer 200 druhov.Bratislavskú ZOO navštívi ročne viac ako 260-tisíc návštevníkov. Počas svojej 65-ročnej existencie dosiahla množstvo významných úspechov. „Medzi najvýraznejšie patrí historicky prvý úspešný odchov rysa ostrovida v ľudskej starostlivosti v Európe (1965), čo sa neskôr premietlo aj do jej loga," priblížila Ritterová. V 80. rokoch bola jedinou ZOO v Európe, kde sa podaril odchov hyeny pásavej.Prvým mláďaťom šimpanza učenlivého bola samica Uschi (1981), ktorá je aj v súčasnosti najstarším zvieraťom v ZOO.„V roku 1999 ZOO realizovala významný medzinárodný projekt repatriácie priamorožcov šabľorohých do Tuniska, za čo získala uznanie od EAZA i tuniského ministerstva," dodala hovorkyňa s tým, že bratislavská ZOO ako jediná na Slovensku chová nosorožce tuponosé (od 1987) či diviaka visajanského (od 2016).V roku 2010 otvorili pavilón primátov, kde v roku 2023 dosiahli historický prvý úspešný odchov mláďaťa orangutana sumatrianskeho. ZOO sa tiež aktívne zapája do reintrodukčných projektov (napr. korytnačka močiarna, chochlačka bielooká).„Napriek stratám časti areálu v dôsledku výstavby diaľnice pokračovala v rozvoji - budovaní nových expozícií (napr. pavilón šeliem, výbeh vlkov, hrošíkov, rysov ostrovidov), obnove infraštruktúry a rozširovaní kolekcie ohrozených druhov zvierat," doplnila.K najvzácnejším druhom v ZOO Bratislava patria hrošík libérijský, leopard cejlónsky, orangutan sumatriansky, adax núbijský, diviak visajanský a gibon zlatolíci. Je to tiež jediná ZOO na Slovensku, v ktorej sa nachádzajú šimpanzy, žirafy či nosorožce.Úlohou zoologických záhrad je prostredníctvom programov záchrany ohrozených druhov zachovávať geneticky zdravé populácie živočíchov, tak, aby ich bolo možné prinavrátiť opäť do prírody. Svojou činnosťou podporujú pozitívny vzťah verejnosti k prírode a jej ochrane.„Význam ZOO sa počas rokov zmenil. Dnes sa najväčší dôraz kladie na zabezpečenie čo najprirodzenejších podmienok pre konkrétne živočíchy, tak, aby si dokázali zachovať svoje prirodzené správanie," uzavrela Ritterová.