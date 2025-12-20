|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 20.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dagmara
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. decembra 2025
ZOO Bratislava vyzbierala vďaka benefičnému behu takmer 12-tisíc eur na zlepšenie podmienok zvierat
Tagy: Benefičná akcia
ZOO Bratislava vyhodnotila druhý ročník benefičného behu oRUNgutan, ktorý sa uskutočnil 22. júna. Ako informovala hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, na tohtoročný ...
Zdieľať
20.12.2025 (SITA.sk) - ZOO Bratislava vyhodnotila druhý ročník benefičného behu oRUNgutan, ktorý sa uskutočnil 22. júna. Ako informovala hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, na tohtoročný benefičný beh sa zaregistrovalo 664 účastníkov. Zo štartovného sa podarilo vyzbierať takmer 12-tisíc eur, z čoho viac ako 1500 eur tvorili dobrovoľné príspevky nad rámec štartovného.
„V porovnaní s prvým ročníkom v roku 2024, keď sa zapojilo 550 účastníkov a vyzbieralo sa takmer 9-tisíc eur, zaznamenal beh výrazný nárast – nielen v počte účastníkov, ale aj v angažovanosti komunity podporovateľov," priblížila hovorkyňa. Výťažok z prvého ročníka behu použili na výmenu a doplnenie lán v pavilóne primátov, konkrétne v expozíciách orangutanov a šimpanzov. „Tieto úpravy priamo zlepšili možnosti pohybu, obohatenia prostredia a bezpečnosť zvierat v každodenných aktivitách," dodala.
Výťažok z druhého ročníka bude podľa hovorkyne využitý na ďalšie zlepšovanie podmienok primátov v celej ZOO Bratislava. Konkrétne pôjde o nákup nových hamák, ktoré prispievajú ku komfortu zvierat pri oddychu a spánku, dopĺňanie a výmenu lán vo viacerých expozíciách, vrátane výbehov pre mačiaky, saimiri, lemury a gibony či výrobu a inštaláciu nového rebríka v pavilóne primátov v expozícii šimpanzov.
Ďalšími plánovanými investíciami z vyzbieraných financií je zabezpečenie dovozu väčšieho objemu drevitej vlny ako mäkkého substrátu na horných úrovniach výbehov, ďalšie úpravy výbehov a enrichmentové prvky podľa aktuálnych potrieb jednotlivých druhov, dlhodobý plán výmeny súčasnej podlahy za biopodlahu v pavilóne primátov, ktorý presahuje rámec jedného ročníka a bude závisieť od technických možností a ďalších finančných zdrojov.
„Výťažok z behu predstavuje dôležitý základ pre postupné zlepšovanie podmienok, pričom niektoré investície si vyžadujú kombináciu viacerých zdrojov a dlhodobejšie plánovanie," spresnila hovorkyňa. Zároveň dodala, že už pripravujú ďalší ročník benefičného podujatia oRUNgutan 2026. Ten sa uskutoční 17. mája 2026 o 10:00.
Zdroj: SITA.sk - ZOO Bratislava vyzbierala vďaka benefičnému behu takmer 12-tisíc eur na zlepšenie podmienok zvierat © SITA Všetky práva vyhradené.
„V porovnaní s prvým ročníkom v roku 2024, keď sa zapojilo 550 účastníkov a vyzbieralo sa takmer 9-tisíc eur, zaznamenal beh výrazný nárast – nielen v počte účastníkov, ale aj v angažovanosti komunity podporovateľov," priblížila hovorkyňa. Výťažok z prvého ročníka behu použili na výmenu a doplnenie lán v pavilóne primátov, konkrétne v expozíciách orangutanov a šimpanzov. „Tieto úpravy priamo zlepšili možnosti pohybu, obohatenia prostredia a bezpečnosť zvierat v každodenných aktivitách," dodala.
Výťažok z druhého ročníka bude podľa hovorkyne využitý na ďalšie zlepšovanie podmienok primátov v celej ZOO Bratislava. Konkrétne pôjde o nákup nových hamák, ktoré prispievajú ku komfortu zvierat pri oddychu a spánku, dopĺňanie a výmenu lán vo viacerých expozíciách, vrátane výbehov pre mačiaky, saimiri, lemury a gibony či výrobu a inštaláciu nového rebríka v pavilóne primátov v expozícii šimpanzov.
Ďalšími plánovanými investíciami z vyzbieraných financií je zabezpečenie dovozu väčšieho objemu drevitej vlny ako mäkkého substrátu na horných úrovniach výbehov, ďalšie úpravy výbehov a enrichmentové prvky podľa aktuálnych potrieb jednotlivých druhov, dlhodobý plán výmeny súčasnej podlahy za biopodlahu v pavilóne primátov, ktorý presahuje rámec jedného ročníka a bude závisieť od technických možností a ďalších finančných zdrojov.
„Výťažok z behu predstavuje dôležitý základ pre postupné zlepšovanie podmienok, pričom niektoré investície si vyžadujú kombináciu viacerých zdrojov a dlhodobejšie plánovanie," spresnila hovorkyňa. Zároveň dodala, že už pripravujú ďalší ročník benefičného podujatia oRUNgutan 2026. Ten sa uskutoční 17. mája 2026 o 10:00.
Zdroj: SITA.sk - ZOO Bratislava vyzbierala vďaka benefičnému behu takmer 12-tisíc eur na zlepšenie podmienok zvierat © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Benefičná akcia
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Obyvatelia Vranova nad Topľou zaplatia menej za komunálny odpad, mesto zníži od budúceho roka poplatky
Obyvatelia Vranova nad Topľou zaplatia menej za komunálny odpad, mesto zníži od budúceho roka poplatky