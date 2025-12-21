|
Nedeľa 21.12.2025
21. decembra 2025
LOVESTREAM festival 2026 oznamuje meno prvého headlinera! Je ním britský spevák Robbie Williams!
Lovestream festival s radosťou oznamuje meno prvého headlinera už piateho ročníka najväčšej hudobnej udalosti roka.
Je ním jeden z najúspešnejších hudobných umelcov na svete, charizmatický britský spevák Robbie Williams!
Mimoriadne úspešný spevák a hudobný skladateľ vystúpi na Starom letisku vo Vajnoroch, v Bratislave na LOVESTREAM festival 2026 v sobotu, 8. augusta 2026 a zahrá okrem svojich najväčších hitov aj skladby so svojho najnovšieho albumu "Britpop".
Tento talentovaný umelec zverejnil iba nedávno svoj najnovší videoklip "Pretty Face" z aktuálneho albumu "Britpop". "Pretty Face" je Robbieho 4. singel z dlhoočakávaného albumu "Britpop", ktorý vyjde 6. februára 2026. Skladba nadväzuje na predtým vydané skladby z tohto albumu, medzi ktoré patria "Rocket", "Spies" a "Human". Videoklip je inšpirovanýý prelomovou reláciou "The Word" z 90. rokov a Robbie v ňom vystupuje vo svojej charakteristickej červenej teplákovej súprave v kultovej nočnej relácii televízie Channel 4. Medzi umelcami, ktorí sa na novom albume objavia sú Chris Martin z Coldplay, legenda Black Sabbath Tony Iommi, mexické popové duo Jesse & Joy a aj Gary Barlow.
Lístky na LOVESTREAM festival 2026 sú v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/LOVESTREAM-Festival-2026-1-dnova-Sobota?ID_partner=60
Robbie je jedným z najúspešnejších hudobných umelcov na svete so šiestimi albumami v rebríčku 100 najpredávanejších albumov v britskej histórii, 90 miliónmi predaných albumov po celom svete, 15 albumami na 1. mieste v Spojenom kráľovstve a rekordnými 18 oceneniami BRIT Awards - viac ako ktorýkoľvek iný umelec.
V novembri 2023 Netflix vydal Robbieho štvorčasťovú dokumentárnu sériu „Robbie Williams“, ktorá sa dostala na prvé miesto Netflixu v 22 rôznych krajinách po celom svete. V decembri 2024 bol celosvetovo uvedený jeho film „Better Man“, nominovaný na Oscara, ktorý si vyslúžil uznanie kritikov, a v januári 2025 vydal album „Better Man", ktorý mu zabezpečil 15. miesto v britskej hitparáde – čím vyrovnal rekord Beatles.
Robbie bol v júni 2025 vyhlásený za oficiálneho hudobného veľvyslanca FIFA, ktorá znamená silné nové spojenie medzi hudbou a futbalom na svetovej scéne. V rámci svojej prvej úlohy v tejto funkcii Robbie spolu s Karlom Brazílom, Owenom Parkerom a Erikom Janom Grobom napísal a nahral vôbec prvú oficiálnu hymnu FIFA s názvom „Desire“, v ktorej hosťuje Laura
Pausini. Táto pieseň bude sprevádzať hráčov pri vstupe na ihrisko na všetkých turnajoch a zápasoch FIFA po celom svete.
Robbie doteraz vyzbieral 121 miliónov libier na charitatívne účely po celom svete odvtedy, čo v roku 2006 spoluzaložil organizáciu Soccer Aid for UNICEF.
Piaty ročník mimoriadne obľúbeného festivalu Lovestream sa uskutoční v dňoch od 7. do 9. augusta 2026 na Starom letisku vo Vajnoroch, v Bratislave.
Lístky na LOVESTREAM festival 2026 sú v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/LOVESTREAM-Festival-2026-1-dnova-Sobota?ID_partner=60
Fanúšikovia Lovestream festivalu si do 31.12. 2025 si môžu zakúpiť lístok na sobotný deň festivalu za zvýhodnenú cenu 79 EUR.
