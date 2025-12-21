Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 21.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohdan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. decembra 2025

Zoroslav Kollár dáva vlastný možný prospech bokom. Pellegriniho vyzval na veto trestnej novely – FOTO


Tagy: Národná rada SR Novela Trestného zákona Parlament Prezident Slovenskej republiky



Zdieľať
zoroslav kollar 676x479 21.12.2025 (SITA.sk) -








Podnikateľ a politik Zoroslav Kollár vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu Trestného zákona a vrátil ju späť do parlamentu. Ako zdôraznil, aj napriek tomu, že by táto novela mohla určitým spôsobom pomôcť aj jemu osobne, nesúhlasí s tým, aby nadobudla účinnosť v podobe, v akej bola prijatá.



Obavy z ohrozenia vyšetrovania závažných trestných činov


„Možno sa budete tomuto postoju čudovať, no práve preto túto výzvu opätovne zdôrazňujem," povedal Kollár s tým, že v snahe vyriešiť niekoľko individuálnych káuz koaličných politikov a ich kamarátov môže dôjsť k ohrozeniu vyšetrovania závažných trestných činov, najmä tých, ktoré páchajú organizované skupiny.



„Legislatívna úprava tzv. „kajúcnikov“ môže byť z hľadiska systému žiaduca, nemožno však akceptovať legislatívnu iniciatívu, ktorá spôsobuje chaos v aplikačnej praxi súdov, ako aj orgánov činných v trestnom konaní. Takýto postup je neprípustný v demokratickom a právnom štáte," skonštatoval Kollár.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Poslanci v parlamente týmto podľa Kollára zasahujú do práce súdov, keď im určujú, ako majú hodnotiť dôkazy. „Posledná novela Trestného poriadku z koaličnej dielne podľa môjho názoru predstavuje prejav legislatívnej chudoby. Z odborného hľadiska v nej ako právnik vidím vážny problém," zdôraznil s tým, že žiadny zákon nesmie byť prijímaný len preto, aby riešil osobné či politické záujmy. „Zákon má byť všeobecný, spravodlivý a platný pre všetkých bez rozdielu," dodal Kollár.



Parlament novelu schválil, prezident sa radí s odborníkmi


Národná rada ešte 11. decembra schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.



Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po 2. svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane. Prezident Peter Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že o tom, či novelu podpíše alebo vetuje sa radí s odborníkmi.





















Zdroj: SITA.sk - Zoroslav Kollár dáva vlastný možný prospech bokom. Pellegriniho vyzval na veto trestnej novely – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Národná rada SR Novela Trestného zákona Parlament Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Skauti vyniesli Betlehemské svetlo do výšky 2 634 metrov, rozžiarilo Lomnický štít aj Skalnatú chatu
<< predchádzajúci článok
Pellegrini a Kaliňák navštívili slovenských vojakov v misii KFOR, prezident zapálil aj štvrtú adventnú sviečku – VIDEO, FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 