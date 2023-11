Zoroslav Kollár opäť pozdravil Borisa, ale zameral sa na Alibabu a 40 zbojníkov aj pána Neviditeľného (video)

Super tajná analýza

Niekoľkomiliónové nenávratné príspevky

27.11.2023 (SITA.sk) - Súčasná vládna garnitúra by sa mala pozrieť na pôsobenie bývalého podpredsedu vlády Štefana Holého a exministra práce Milana Krajniaka Sme rodina ).V najnovšom videu to odporúča právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár. Podľa neho mali spomínaní členovia bývalých vlád prostredníctvom nastrčených firiem zarábať na svojich pôsobiskách nekalé peniaze. Nominantov strany Sme rodina a jeho predsedu Borisa Kollára nazval Zoroslav Kollár Alibaba a 40 zbojníkov.„Pána Holého volám pán Neviditeľný. Dávam do pozornosti všetky verejné obstarávania, ktoré boli urobené v súvislosti so zriadením Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ide o obstaranie nebytových priestorov, IT systémov a v podstate všetkého, čo sa za štátne peniaze obstarávalo," povedal vo videu Zoroslav Kollár.Nová vláda by sa mala podľa neho taktiež pozrieť na to, čo Štefan Holý urobil za 300-tisíc eur, ktoré išli na „super tajnú“ analýzu pre slovenské železnice. Štefan Holý sa mal podľa Zoroslava Kollára taktiež nekalo správať pri zriadení svojho reprezentatívneho sídla v Bratislave. Jeho sekretárka mala podľa neho mesačne zarábať 6 200 eur.Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak mal počas svojho pôsobenia praktizovať nekalé praktiky pri sociálnych podnikoch.„V zozname sociálnych podnikoch sú subjekty, ktoré pôsobia v oblasti súkromnej bezpečnosti. Domnievam sa, že ministerstvo počas pôsobenia ministra Krajniaka udeľovalo štatút registrovaného sociálneho podniku aj spoločnostiam, ktoré nespĺňali zákonné požiadavky. Napríklad súkromné firmy pôsobiace v oblasti ochrany osôb a majetku, došlo tu a dochádza k porušovaniu zákona o súkromnej bezpečnosti, keď sú v takýchto spoločnostiach zamestnávaní invalidi," konštatoval vo videu Zoroslav Kollár.Počas ministrovania Milana Krajniaka sa podľa Zoroslava Kollára v týchto spoločnostiach obchádzali podmienky pre získavanie integračných príspevkov cez zamestnávanie dohodárov. Niektoré spoločnosti registrované ako sociálny podnik mali získavať neprávom od štátu niekoľkomiliónové nenávratné príspevky.Agentúra SITA osloví s prosbou o reakciu aj hnutie Sme rodina, ktoré spomínaných členov bývalých vlád nominovalo.