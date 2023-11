Tragická nehoda pri Rožňave. Chodcovi sa stalo osudné tmavé oblečenie (foto)

Zraneniam na mieste podľahol

Začaté trestné stíhanie

27.11.2023 (SITA.sk) - Chodec v rožňavskom okrese neprežil náraz auta. Totožnosť muža, ktorý v nedeľu (26. novembra) večer kráčal po ceste v smere do mesta Rožňava od križovatky Brzotín - Juh, zatiaľ nie je známa.Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach , do chodca v tmavom oblečení z dosiaľ nezistených príčin narazil automobil značky Nissan Terrano vedený 48-ročným vodičom.„Chodca po náraze odhodilo mimo cesty do priekopy, kde ostal nehybne ležať v trávnatom poraste. Zranenia, ktoré chodec pri náraze utrpel, boli natoľko vážne, že im na mieste podľahol," informuje polícia.Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol, s negatívnym výsledkom. Či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok zosnulý chodec by mala ukázať nariadená pitva.„Polícia miesto dopravnej nehody dôkladne zadokumentovala aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava. Po ukončení obhliadky miesta udalosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," uzavreli policajti.