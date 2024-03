Zoroslav Kollár opäť pozdravil Lipšica, kauzu Čistý deň vraj využil na ovplyvnenie verejnej mienky vo voľbách v roku 2020 (video)

Lipšic kauzu využil na zviditeľnenie

Nahrávka s klientkou

24.3.2024 (SITA.sk) - Podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár je presvedčený o tom, že všetky prípady týkajúce sa kauzy resocializačného zariadenia Čistý deň sa ešte dajú otvoriť.A to nielen trestné stíhanie Borisa Kollára , ale najmä trestné stíhanie Daniela Lipšica a ostatných zúčastnených na výsluchu na generálnej prokuratúre. Skonštatoval to vo zverejnenom videu, v ktorom tvrdí, že sa pravdepodobne dopustili trestného činu navádzania na krivú výpoveď.Z. Kollár vo videu rekapituluje kauzu Čistý deň, teda zneužívania mladistvých v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých mladých ľudí v Galante.„Stálo by za úvahu, aby inšpekcia preverila aj postup vyšetrovateľov v týchto kauzách,“ skonštatoval. Samotnú kauzu podľa neho Lipšic využil na zviditeľnenie sa a tiež na ovplyvnenie verejnej mienky vo voľbách v roku 2020.„Urobiť mediálny cirkus s cieľom namočiť do celej kauzy vtedajšieho ministra práce a sociálnych vecí bol splnený. Médiá o kauze písali a snažili sa z toho vyťažiť čo najviac, aby pošpinili a kriminalizovali najmä stranu Smer. To, že pritom najväčšími obeťami boli deti a manželia Tománkovci, ktorí Čistý deň prevádzkovali, nikoho nezaujímalo,“ konštatuje Z. Kollár.Vo zverejnenom videu je použitá aj video nahrávka s bývalou klientkou centra Čistý deň Simonou Janoškovou a zvuková nahrávka ďalšej bývalej chovankyne centra Tamary Hermanovej z februára tohto roka. Hovoria v nich o stretnutí s Lipšicom, ktorý im podľa nich oznámil, že idú podať trestné oznámenie na Čistý deň na generálnu prokuratúru.Podľa Hermanovej s ním boli vopred dohodnuté, čo majú uviesť vo výpovedi. Obe v nahrávkach tvrdia, že v danom čase, teda počas výpovede, boli pod vplyvom návykových látok, s čím sa priznali aj Lipšicovi.„Vtedy som si myslela, že nám chce pán Lipšic hlavne pomôcť, ale s odstupom času mu asi išlo skôr o to zviditeľnenie, ako o tú pomoc,“ povedala Janošková.