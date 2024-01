Zoroslav Kollár si našiel nový terč, ale na informáciách podľa Korčoka sedia len dve veci (video)

Amatérske hoaxy

Nepreclené tenisky

Cesty s volejbalistami

29.1.2024 (SITA.sk) - Kandidát na prezidenta a exminister zahraničia Ivan Korčok nikdy nespolupracoval s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) , a to je opakovane potvrdené tým, že mal previerky na „prísne tajné” vrátane previerky NATO Korčok to uvádza vo vyhlásení v reakcii na video zverejnené právnikom Zoroslavom Kollárom „Už niekoľko dní sa po internete šírili veľmi amatérsky zmajstrované hoaxy o tom, že som bol eštebák. Boli také primitívne, že na to ani nemalo zmysel reagovať. Cez víkend to ale dostalo nový rozmer a v priebehu pár minút boli všetkými dezinfokanálmi na siete vypustené údajné dokumenty, ktoré mám vraj vysvetľovať," uviedol Korčok.Ako ďalej uviedol, je nechutné, že do celej veci bol zatiahnutý aj jeho starý otec. „Tak len upozorňujem, že ten pán v tom údajnom dokumente má iné krstné meno aj dátum narodenia, ako môj starý otec," zdôraznil Korčok.Na medializovaných informáciách podľa exministra zahraničia sedia len dve veci. „Že som sa ‚veľmi pozitívne vyjadroval o spôsobe života v kapitalistickom zahraničí‘ a ako som x-krát verejne povedal, uvažoval som o emigrácii. Áno, v spise sa píše, že som domov doviezol nepreclené tenisky, lebo to bol absolútne nedostatkový tovar – vďaka režimu obľúbenca aktuálnej koalície Gustava Husáka ," vyhlásil Korčok.Doplnil, že aj z toho je zrejme jasné, že akákoľvek jeho spolupráca, nebodaj stráženie niečej emigrácie, je nezmyselné, keďže bol prvý v rade s takýmito myšlienkami.Kollár vo zverejnenom videu uviedol, že dostal „niekoľko správ", že Korčok bol spolupracovníkom ŠtB. „Povedal som si – klebeta," povedal Kollár s tým, že následne študoval dostupné dokumenty o spolupracovníkoch ŠtB a nenašiel o tom nič relevantné.Podľa vlastných slov však narazil na klebety, že spolupracovníkom ŠtB bol Korčokov starý otec. Následne dostal niekoľko dokumentov, ktoré podľa neho „vykazujú všetky známky pravosti". „Veľmi stručný záver je, že z dokumentov vyplýva, že pán Korčok v rámci cestovania do zahraničia mal kontrakty s príslušníkmi ŠtB a minimálne raz im poskytol informácie. Alebo dokonca niekoho udával," povedal Kollár.Konkrétne Korčok podľa Kollára niekoľkokrát cestoval do zahraničia s tímom volejbalistov a mal ich strážiť, aby neemigrovali. Doplnil, že v dokumentoch sa nachádza aj meno starého otca Korčoka. „Takže som ochotný veriť tomu, že ten príbeh a tie doklady sú pravdivé a pravé," dodal Kollár.