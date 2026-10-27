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 24hod.sk    Ekonomika

27. októbra 2026

Zoroslav Kollár: Slovensko potrebuje veľkú rekonštrukciu. Predstavujeme plán, ako ju uskutočniť – VIDEO


Tagy: Daň z pridanej hodnoty Poplatky u lekára Slovenská ekonomika Zníženie DPH

Zoroslav Kollár hovorí, že nestačí len vymeniť politikov a pokračovať po starom, ale musíme zásadne zmeniť spôsob, akým funguje náš štát. Zavedenie 16-percentnej dane pre podnikateľov, ...



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tk_pravo na pravdu_foto_2 1 676x489 27.10.2026 (SITA.sk) - Zoroslav Kollár hovorí, že nestačí len vymeniť politikov a pokračovať po starom, ale musíme zásadne zmeniť spôsob, akým funguje náš štát.


Zavedenie 16-percentnej dane pre podnikateľov, zníženie DPH na 5 percent pri kúpe prvého bývania pre mladých ľudí do 35 rokov, boj proti neoprávneným poplatkom u lekárov a zásadné šetrenie na fungovaní štátu vrátane zníženia počtu ministerstiev a poslancov.



Veľká rekonštrukcia Slovenska


Politická strana Právo na pravdu predstavuje svoj volebný program pre parlamentné voľby v roku 2027 s názvom Veľká rekonštrukcia Slovenska.
Do parlamentných volieb ideme pripravení, voľby však pre nás nie sú cieľom, ale začiatkom, pretože Slovensko nepotrebuje ďalšie politické sľuby, ale zásadnú zmenu fungovania štátu.

— Zoroslav Kollár, predseda strany Právo na pravdu

Predseda strany Zoroslav Kollár priblížil, že volebný program pripravili odborné tímy strany z rôznych oblastí verejného života. „Komplexný program ďalej rozpracúvame do konkrétnych legislatívnych návrhov a opatrení. Chceme, aby ľudia vedeli, čo plánujeme urobiť, ako to urobíme a kto za to bude zodpovedný," priblížil Kollár.
Po 34 rokoch Slovensko potrebuje veľkú rekonštrukciu, nestačí len vymeniť politikov a pokračovať po starom, ale musíme zásadne zmeniť spôsob, akým funguje náš štát a táto rekonštrukcia sa musí začať hneď po parlamentných voľbách v roku 2027.

— Zoroslav Kollár, predseda strany Právo na pravdu

Čo je cieľom opatrení?


Cieľom volebného programu strany Právo na pravdu a opatrení je znížiť finančné zaťaženie občanov a podnikateľov a vytvoriť štát, ktorý bude fungovať efektívnejšie a hospodárnejšie. „Do konca roka 2026 plánuje strana zorganizovať snem, na ktorom bude program predložený delegátom na schválenie," uviedol Kollár.

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Od 1. novembra zároveň Právo na pravdu zároveň spúšťa mediálnu kampaň, v ktorej predstaví svoje hlavné priority a o konkrétnych riešeniach bude následne diskutovať s občanmi na regionálnych stretnutiach v novom formáte.

Chceme ľuďom predstaviť nielen náš program, ale aj odborníkov, ktorí za ním stoja a budú zodpovední za jeho realizáciu. Občania majú právo vedieť, komu zveria riadenie štátu a čo od neho môžu očakávať,“ doplnil Kollár.


Zdroj: SITA.sk - Zoroslav Kollár: Slovensko potrebuje veľkú rekonštrukciu. Predstavujeme plán, ako ju uskutočniť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Daň z pridanej hodnoty Poplatky u lekára Slovenská ekonomika Zníženie DPH
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