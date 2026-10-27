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27. októbra 2026
Zoroslav Kollár: Slovensko potrebuje veľkú rekonštrukciu. Predstavujeme plán, ako ju uskutočniť – VIDEO
Zoroslav Kollár hovorí, že nestačí len vymeniť politikov a pokračovať po starom, ale musíme zásadne zmeniť spôsob, akým funguje náš štát. Zavedenie 16-percentnej dane pre podnikateľov, ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Zoroslav Kollár hovorí, že nestačí len vymeniť politikov a pokračovať po starom, ale musíme zásadne zmeniť spôsob, akým funguje náš štát.
Politická strana Právo na pravdu predstavuje svoj volebný program pre parlamentné voľby v roku 2027 s názvom Veľká rekonštrukcia Slovenska.
Predseda strany Zoroslav Kollár priblížil, že volebný program pripravili odborné tímy strany z rôznych oblastí verejného života. „Komplexný program ďalej rozpracúvame do konkrétnych legislatívnych návrhov a opatrení. Chceme, aby ľudia vedeli, čo plánujeme urobiť, ako to urobíme a kto za to bude zodpovedný," priblížil Kollár.
Cieľom volebného programu strany Právo na pravdu a opatrení je znížiť finančné zaťaženie občanov a podnikateľov a vytvoriť štát, ktorý bude fungovať efektívnejšie a hospodárnejšie. „Do konca roka 2026 plánuje strana zorganizovať snem, na ktorom bude program predložený delegátom na schválenie," uviedol Kollár.
Od 1. novembra zároveň Právo na pravdu zároveň spúšťa mediálnu kampaň, v ktorej predstaví svoje hlavné priority a o konkrétnych riešeniach bude následne diskutovať s občanmi na regionálnych stretnutiach v novom formáte.
„Chceme ľuďom predstaviť nielen náš program, ale aj odborníkov, ktorí za ním stoja a budú zodpovední za jeho realizáciu. Občania majú právo vedieť, komu zveria riadenie štátu a čo od neho môžu očakávať,“ doplnil Kollár.
Zdroj: SITA.sk - Zoroslav Kollár: Slovensko potrebuje veľkú rekonštrukciu. Predstavujeme plán, ako ju uskutočniť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zavedenie 16-percentnej dane pre podnikateľov, zníženie DPH na 5 percent pri kúpe prvého bývania pre mladých ľudí do 35 rokov, boj proti neoprávneným poplatkom u lekárov a zásadné šetrenie na fungovaní štátu vrátane zníženia počtu ministerstiev a poslancov.
Veľká rekonštrukcia Slovenska
Politická strana Právo na pravdu predstavuje svoj volebný program pre parlamentné voľby v roku 2027 s názvom Veľká rekonštrukcia Slovenska.
Do parlamentných volieb ideme pripravení, voľby však pre nás nie sú cieľom, ale začiatkom, pretože Slovensko nepotrebuje ďalšie politické sľuby, ale zásadnú zmenu fungovania štátu.
Predseda strany Zoroslav Kollár priblížil, že volebný program pripravili odborné tímy strany z rôznych oblastí verejného života. „Komplexný program ďalej rozpracúvame do konkrétnych legislatívnych návrhov a opatrení. Chceme, aby ľudia vedeli, čo plánujeme urobiť, ako to urobíme a kto za to bude zodpovedný," priblížil Kollár.
Po 34 rokoch Slovensko potrebuje veľkú rekonštrukciu, nestačí len vymeniť politikov a pokračovať po starom, ale musíme zásadne zmeniť spôsob, akým funguje náš štát a táto rekonštrukcia sa musí začať hneď po parlamentných voľbách v roku 2027.
Čo je cieľom opatrení?
Cieľom volebného programu strany Právo na pravdu a opatrení je znížiť finančné zaťaženie občanov a podnikateľov a vytvoriť štát, ktorý bude fungovať efektívnejšie a hospodárnejšie. „Do konca roka 2026 plánuje strana zorganizovať snem, na ktorom bude program predložený delegátom na schválenie," uviedol Kollár.
Od 1. novembra zároveň Právo na pravdu zároveň spúšťa mediálnu kampaň, v ktorej predstaví svoje hlavné priority a o konkrétnych riešeniach bude následne diskutovať s občanmi na regionálnych stretnutiach v novom formáte.
„Chceme ľuďom predstaviť nielen náš program, ale aj odborníkov, ktorí za ním stoja a budú zodpovední za jeho realizáciu. Občania majú právo vedieť, komu zveria riadenie štátu a čo od neho môžu očakávať,“ doplnil Kollár.
Zdroj: SITA.sk - Zoroslav Kollár: Slovensko potrebuje veľkú rekonštrukciu. Predstavujeme plán, ako ju uskutočniť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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