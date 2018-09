ŽOS Zvolen sfunkčnili pre Azerbajdžanské železnice prvé dve lokomotívy

Odovzdanie zrekonštruovaných rušňov ČME-3 Azerbajdžanským železniciam, ktoré v ŽOS Zvolen zrenovovali Slováci. Rušne budú slúžiť na ťažký posun v staniciach, ropných termináloch a prístavoch Kaspického mora. Na snímke zrekonštruované rušne pripravené na prevoz do Azerbajdžanu v ŽOS Zvolen 13. septembra 2018 vo Zvolene. Foto: TASR - Lenka Krošláková Foto: TASR - Lenka Krošláková

Zvolen 13. septembra (TASR) – Takmer päť mesiacov trvala nákladná rekonštrukcia lokomotív radu ČME-3 pre Azerbajdžanské železnice, ktoré boli vyrobené koncom 80. rokov minulého storočia. Železničné opravovne a strojárne (ŽOS) Zvolen im dali novú tvár, kompletne ich zrekonštruovali a uviedli do životaschopného, 100-percentne funkčného stavu.konštatoval vo štvrtok generálny riaditeľ zvolenskej spoločnosti ŽOS Roman Palaj. Dodal, že zákazky ŽOS Zvolen od zahraničných klientov prevyšujú tie štátne.Podľa Palaja prvé dve lokomotívy rady ČME-3 určené na opravu absolvovali náročnú, 3000-kilometrovú trasu z azerbajdžanského Baku cez Gruzínsko a Ukrajinu až do Zvolena, a to nielen po železnici, ale i loďou. Dorazili na prelome apríla a mája v dezolátnom stave. Na rekonštrukcii pracovalo približne 50 zamestnancov a odpracovali viac než 7000 hodín.uviedol Palaj.Prvé dva kusy z celkovo piatich lokomotív pre Azerbajdžanské železnice, na ktorých sa dohodli so ŽOS Zvolen, sú pripravené na plnú záťaž. Vo vlastníctve ich majú približne 40. Využívajú ich na ťažký posun v staniciach, ropných termináloch a prístavoch Kaspického mora. Náklady na opravy sa pre zlý technický stav a nekompletnosť lokomotív počítajú v státisícoch eur. Podľa Palaja pre ich partnera je to stále ekonomicky výhodnejšie než kúpa nových lokomotív.