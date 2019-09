Zosadeného exprezidenta bin Alího budú môcť pochovať vo vlasti

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Tunis 20. septembra (TASR) - Zvrhnutého tuniského diktátora Zína Ábidína bin Alího, ktorý zomrel vo štvrtok v exile v Saudskej Arábii, bude možné pochovať vo vlasti. Tuniská vláda v piatok oznámila, že to umožní, ak o to rodina zosnulého požiada. Pozostalí zatiaľ na túto ponuku nereagovali.Podľa tuniskej televízie zomrel bin Alí vo štvrtok v nemocnici v Džidde vo veku 83 rokov. Bin Alího začiatkom mesiaca previezli do nemocnice pre bližšie nešpecifikované zdravotné komplikácie.Tuniské médiá informovali, že bin Alí si pred smrťou želal, aby ho pochovali v moslimskom pútnickom meste Mekka v Saudskej Arábii.Samotná Saudská Arábia sa zatiaľ k téme bin Alího pohrebu nevyjadrila, dodala agentúra DPA.Bin Alího zvrhnutie po takmer polstoročí diktatúry v Tunisku odštartovalo v roku 2011 takzvanúZosadenie bin Alího, ktorý vládol v krajine 23 rokov, po týždňoch protestov v Tunisku vyvolalo podobné ľudové hnutia proti autoritárskym režimom v ďalších arabských krajinách, známe ako arabská jar.Bin Alí s manželkou našiel exil v Saudskej Arábii. V Tunisku oboch súdili v neprítomnosti. Od svojho úteku vystupoval na verejnosti iba výnimočne.