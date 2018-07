Zosnulí manželia z Brém si osudné zranenia spôsobili vzájomne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brémy 13. júla (TASR) - Kriminalisti zo severonemeckých Brém, ktorí vyšetrujú okolnosti vedúce k smrti rozchádzajúceho sa manželského páru vo veku 30 rokov, nenašli žiadne indície, že by sa na ich úmrtí podieľala tretia osoba.Aj keď ani nariadená súdna pitva nevniesla úplne svetlo do sledu udalostí, ktoré sa udiali v ostatných hodinách života páru, vyšetrovatelia dospeli k záveru, že obaja sa pohádali a zaútočili na druhého z partnerov s nožom v ruke. Spôsobili si tým zranenia, na následky ktorých skonali. Ich telá ležali po celú noc v byte, kde ich v stredu ráno našla dcérka dvojice, ktorá zavolala na núdzovú telefonickú linku. Ani jednému z rodičov sa však už nedalo pomôcť.Informácie priniesla v piatok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na príslušnú prokuratúru.Pár zanechal tri deti vo veku do desať rokov, o ktoré sa starajú už príslušné inštitúcie. Mená ani presný vek žiadneho z nich s ohľadom na ich ochranu nezverejnili.