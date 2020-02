Zosnulý Kobe Bryant sa dostal medzi finalistov o prijatie do siene slávy NBA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2020 (Webnoviny.sk) - Netrvalo to dlho a po tragickej smrti Kobeho Bryanta ho in memoriam zrejme čaká veľké vyznamenanie. Američan sa ocitol medzi osmičkou nominovaných do basketbalovej Siene slávy. Rozhodnutie padne 4. apríla a neskôr v auguste sa uskutoční slávnosť oficiálneho uvedenia. Informovala o tom zámorská profiliga NBA na svojej prezentácii na twitteri.Keďže Bryant sa v drese Los Angeles Lakers vypracoval na jedného z najlepších hráčov modernej éry v NBA, berie sa takmer ako samozrejmosť, že sa mu ujde miesto medzi vyvolenými legendami basketbalu v Springfielde.Bryant odišiel na druhý svet 26. januára pri nehode vrtuľníka v Kalifornii. Spolu s ním zomrelo ďalších osem ľudí vrátane jeho 13-ročnej dcérky Gianny. "Nie je o tom pochýb, že Kobe bude medzi ocenenými. Stane sa členom Siene slávy," uviedol prezident tejto výberovej organizácie Jerry Colangelo pre NBA TV.Bryant počas 20-ročnej kariéry v drese Lakers päťkrát vyhral NBA a s tímom USA sa tešil z olympijského zlata v Pekingu 2008 a Londýne 2012. Kariéru ukončil v roku 2016. Podmienkou prijatia do Siene slávy basketbalu je obdobie minimálne troch od rokov od rozlúčky s aktívnou činnosťou. Okrem Bryanta sa medzi nominovaný aktuálne ocitli aj Tim Duncan a Kevin Garnett, medzi ženami Tamika Catchingsová a medzi trénermi Barbara Stevensovám, Kim Mulkeyová, Rudy Tomjanovich a Eddie Sutton.